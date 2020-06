Microsoft Teams propose désormais de personnaliser son arrière-plan

Microsoft Teams vous permet désormais de télécharger vos propres photos en tant qu’images d’arrière-plan lors d’appels vidéo.

Cela ne rendra pas nécessairement cet appel vidéo du lundi matin plus amusant, mais Microsoft Teams permet désormais aux utilisateurs d’utiliser leurs propres photos pour des arrière-plans personnalisés. Selon Microsoft, les images personnalisées et autres effets d’arrière-plan ne sont disponibles que pour les réunions d’équipes planifiées.

Teams a un effet de flou d’arrière-plan et une bibliothèque d’images préinstallées pour permettre aux participants à la réunion de dissimuler leurs bureaux à domicile en désordre. Mais il continue de rattraper son retard sur son rival Zoom, qui a connu une croissance énorme pendant la pandémie de coronavirus (malgré de multiples problèmes de sécurité), car les gens ont travaillé et ont fait leurs études à distance. Le zoom permet déjà l’utilisation d’images personnalisées pour les arrière-plans de réunion. Microsoft a déclaré que les équipes ont également vu une augmentation rapide du nombre d’utilisateurs pendant la pandémie et ont continué à déployer de nouvelles fonctionnalités.

Une mise en garde concernant l’utilisation d’images d’arrière-plan dans Teams: la société affirme que l’utilisation de l’effet de flou ou d’une image personnalisée peut ne pas empêcher les autres personnes lors d’un appel vidéo de voir des informations sensibles.

En plus des images personnalisées, Microsoft a également déployé de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs gratuits des équipes, y compris la possibilité de planifier des réunions et d’envoyer des invitations au lieu d’utiliser simplement l’option « Meet Now ». Les utilisateurs gratuits des équipes peuvent désormais ajouter des sous-titres en direct à leurs appels. Et Microsoft dit qu’il ajoute des images sur le thème de la fierté à sa collection d’arrière-plans personnalisés Teams, qui commencera à être déployée le 16 juin.