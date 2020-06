L’App Store a généré plus de 500 milliards de dollars l’année dernière

Le cabinet de conseils Analysis Group a réalisé une étude révélant que l’App Store a généré plus de 500 milliards de dollars en 2019.

Ce n’est un secret pour personne que l’écosystème de l’App Store génère beaucoup d’argent, mais le chiffre exact est assez époustouflant. L’an dernier seulement, la boutique d’applications d’Apple a généré plus de 500 milliards de dollars dans le monde.

Le motant provient d’une étude réalisée par des économistes indépendants du cabinet de conseils Analysis Group. Il a constaté que la majorité de l’argent provenait de la vente de biens et services physiques (413 milliards de dollars), suivie des biens et services numériques (61 milliards de dollars), puis de la publicité dans les applications (45 milliards de dollars).

Bien qu’Android occupe une part plus importante du marché des smartphones, l’App Store d’Apple a longtemps été plus rentable que le Play Store de Google. Les propriétaires d’iPhone ont tendance à dépenser plus que ceux sur Android, et la façon dont Apple enferme les utilisateurs dans son écosystème stimule les ventes. La solide performance du store a aidé Cupertino à devenir la première entreprise américaine à atteindre récemment une valeur de 1 500 milliards de dollars.

Apple ayant réduit de 15 à 30% tous les produits et services numériques achetés via l’App Store, la plupart des 519 milliards de dollars ont été versés à des développeurs et des entreprises tiers.

«L’App Store est un endroit où les innovateurs et les rêveurs peuvent donner vie à leurs idées, et les utilisateurs peuvent trouver des outils sûrs et fiables pour améliorer leur vie», a déclaré le PDG Tim Cook. « Dans une période difficile et instable, l’App Store offre des opportunités durables pour l’entrepreneuriat, la santé et le bien-être, l’éducation et la création d’emplois, aidant les gens à s’adapter rapidement à un monde en mutation. »

Apple écrit que l’App Store, lancé en 2008, est le marché d’applications le plus sûr au monde. Il compte 2 millions d’applications et est visité par un demi-milliard de personnes chaque semaine dans 175 pays.