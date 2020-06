La Premier League va utiliser des sons de FIFA 20 pendant les matchs

La Premier League va reprendre à huis clos dès le 17 juin. Pour pallier le manque d’ambiance, des sons de FIFA 20 seront utilisés pendant les matchs.

La Premier League anglaise devrait redémarrer dans les semaines à venir et Sky Sports travaille avec la division FIFA d’EA Sports pour créer des chants simulés et des bruits de foule conçus pour des équipes spécifiques.

L’objectif est de reproduire « l’atmosphère vibrante des chocs en Premier League », selon un communiqué de presse. Alors que certaines ligues sportives commencent à connaître des saisons soudainement interrompues par la pandémie mondiale de coronavirus, les précautions de sécurité signifient que les équipes jouent dans des stades vides. Les téléspectateurs de Sky Sports peuvent choisir de regarder la chaîne avec ou sans effet sonore ajouté.

Regarder des sports en direct sans les applaudissements constants est une expérience bizarre. Pour l’anecdote, j’ai regardé un match de football récent hors de la ligue allemande de Bundesliga qui se jouait dans un stade vide, et je me suis retrouvé distrait par le calme du match. Dans un autre match, qui a vu le club danois de Superliga AGF Aarhus jouer, l’équipe a installé plusieurs écrans géants le long des travées du Ceres Park afin de mobiliser les fans à distance via Zoom.

Sky s’efforce également d’apporter d’autres expériences innovantes aux téléspectateurs. Sur le site Web de Sky Sports et à l’intérieur de l’application, les fans peuvent regarder «sélectionner des matchs avec des amis dans une salle vidéo et interagir», selon le communiqué de presse. Cela permettra aux fans «d’influencer le bruit de la foule qu’ils entendent à l’écran».

« Le sport en direct étant suspendu depuis plus de deux mois, nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont nous diffusions de nouvelles façons de rassembler les fans, même s’ils ne peuvent pas se retrouver pour regarder le match », a déclaré Rob Webster, Sky Le directeur général des sports de la chaîne. « Nous voulons que les téléspectateurs de Sky Sports ressentent toujours tout et aient la meilleure expérience de visionnement possible, même s’ils ne peuvent pas être dans les stades ou regarder avec leur famille et leurs amis. »

Sky Sports diffusera 64 matchs au total, dont 39 exclusifs aux abonnés et 25 autres diffusés sur la chaîne gratuite de Sky, Pick. Les matchs devraient provisoirement reprendre le 17 juin. Aston Villa affrontera Sheffield United et Manchester City affrontera Arsenal. Étant donné que nous sommes toujours au milieu d’une pandémie mondiale, cependant, les choses peuvent toujours changer.