Samsung dévoilera le Galaxy Note 20, Fold 2 et le nouveau Z Flip le 5 août

Le 5 août, Samsung devrait dévoiler de nouveaux smartphones : le Galaxy Note 20, Fold 2 et le nouveau Z Flip.

Si l’on en croit les rumeurs, nous ne sommes qu’à quelques mois de la prochaine révélation du flagship de Samsung. Le 5 août, la société dévoilera à la fois le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2, selon plusieurs sources.

Le célèbre leaker Samsung Ice Universe a écrit sur Weibo que l’événement annuel Galaxy Unpacked de la amrque sud-coréne aurait lieu le 5 août de cette année, une date avec laquelle la publication sud-coréenne, le Dong-a Ilbo, est d’accord. Comme on pouvait s’y attendre, la pandémie de Covid-19 signifie que la conférence de cette année aura lieu uniquement en ligne.

En plus du Galaxy Note 20, Samsung devrait révéler plusieurs autres appareils lors de l’événement, dont le Galaxy Fold 2, une version 5G du Galaxy Z Flip, une tablette Galaxy Tab S7 et la Galaxy Watch 2.

Les deux modèles du Galaxy Note 20 seraient similaires à la gamme S20, mais avec quelques améliorations. Il y a le stylet Note habituel, ainsi qu’un stockage amélioré, une RAM plus rapide, une meilleure sécurité biométrique, une charge de 45 W et une version améliorée de la caméra 108MP du S20 Ultra. Fait intéressant, certains affirment que le Note 20 standard renoncera aux taux de rafraîchissement élevés de la gamme S20 pour un écran 60 Hz économe en énergie. Le Note 20 Plus, cependant, utiliserait un panneau LTPO (Low Temperature Polysilicon Oxide) qui prend en charge des taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz.

Avec la pandémie mondiale et l’incertitude de l’emploi entraînant des baisses record des ventes et de la production de smartphones, Samsung devrait lancer le plus grand téléphone Note 20 avec un prix correspondant au S20 Plus, plutôt qu’au S20 Ultra. De plus, le Fold 2 devrait être moins cher que son prédécesseur.

Attendez-vous à en savoir plus sur l’événement Galaxy Unpacked et les appareils présentés à mesure que la date approche.