Apple a investi sans succès des millions de dollars pour remplacer le travail humain par des robots

Apple a investi sans succès des millions de dollars sur plusieurs années pour remplacer le travail humain par des robots.

Apple est généralement très discret avec ses projets, mais de temps en temps une partie de ce que la société prépare dans ses laboratoires s’ébruite et nous pouvons voir un aperçu de sa vision de l’avenir de la technologie.

Cette fois, un article de The Information a révélé que le géant de Cupertino a dépensé pendant plusieurs années des millions de dollars pour automatiser les usines qui fabriquent ses produits. L’idée était de réduire le nombre de tâches qui nécessitaient du travail humain et de les faire exécuter par des robots, mais maintes et maintes fois cela s’est avéré impossible ou les résultats étaient inférieurs aux normes.

Les efforts ont commencé en 2012, après que le PDG Tim Cook s’est vu présenter une ligne de production automatisée expérimentale pour iPad qui semblait prometteuse, car elle n’avait besoin que de quelques personnes pour la faire fonctionner et entretenir. Cook et d’autres cadres ont été impressionnés par le projet, qui a été développé par Foxconn, le plus grand fabricant sous contrat d’Apple. Le système employait des bras robotiques surnommés « Foxbots » et était capable de faire la plupart des découpes, traitements et polissages des étuis pour iPad, ainsi que la plupart des assemblages requis pour les composants internes et l’écran.

Cela a convaincu Apple de constituer une équipe dédiée d’experts en robotique et en automatisation pour travailler au développement de ce rêve dans une installation secrète à Sunnyvale, en Californie. Peu de temps après, les ingénieurs ont constaté que les humains avaient encore un niveau de dextérité très difficile à reproduire avec un bras robotisé, en particulier quand il s’agissait de fixer de minuscules vis, un processus si délicat que le matériel nécessaire à son exécution semblait impossible à développer même avec les ressources de l’entreprise.

Plusieurs essais plus tard, encore plus de problèmes sont apparus qui nécessitaient de retomber dans les mains humaines pour résoudre le problème. Il s’avère que les machines conçues pour installer les claviers dans les MacBook 12 pouces ont connu des dysfonctionnements répétés, qui ont nécessité l’arrêt complet de la chaîne de production pour réparation.

Fait intéressant, les humains se sont également révélés plus précis que les robots dans l’application de colle pour fixer l’écran dans les appareils mobiles d’Apple. On pourrait penser qu’une machine serait mieux équipée pour l’assemblage dans des tolérances serrées d’un millimètre ou moins, mais les travailleurs chinois bien formés ont toujours mieux performé dans plusieurs essais consécutifs.

Apple a réussi à automatiser avec succès certaines parties du processus d’assemblage de produits tels que l’Apple TV, l’iPad et l’Apple Watch, mais en 2018, la société avait principalement renoncé à essayer de remplacer plus d’humains sur la chaîne de montage.

Cela ne signifie pas que le projet d’automatisation de l’entreprise a été stoppé. Plus tard cette année-là, Apple a dévoilé Daisy, un robot conçu pour faire exactement le contraire de ce que les modèles précédents n’avaient pas fait : son objectif principal était de démonter des centaines d’iPhone par heure et de trier les pièces résultantes pour le recyclage, qui était devenu Le nouvel objectif vert d’Apple.