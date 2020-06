Google met désormais en évidence les résultats de recherche directement sur les pages Web

Après des années de tests, Google a lancé une fonctionnalité de mise en évidence d’extraits (featured snippet) de pages Web.

Google essaie de faciliter la recherche des informations que vous recherchez sur des sites Web externes en mettant en évidence les sections pertinentes en jaune. Cette nouveauté fonctionne avec les extraits (featured snippet), les cases autonomes qui apparaissent en haut des résultats de recherche qui tentent de vous donner des réponses sans avoir à visiter un site Web au-delà de Google.

En cliquant sur l’extrait, vous accédez toujours à la page Web à partir de laquelle les informations ont été extraites, mais le texte de l’extrait affiché sera désormais mis en surbrillance en jaune et le navigateur défilera automatiquement jusqu’à la section en question. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans la pratique dans les captures d’écran ci-dessous.

Selon Danny Sullivan de Google, la société travaille sur la fonctionnalité depuis un certain temps. Il l’a déployé pour les pages AMP en 2018 et a commencé à tester la fonctionnalité sur les pages HTML l’année dernière. Cependant, depuis la semaine dernière, Google utilise régulièrement cette fonctionnalité sur les pages HTML. Le déploiement a été confirmé via un tweet du compte de recherche officiel de Google.

There is no markup needed by webmasters. This happens automatically, using Scroll To Text for HTML pages https://t.co/cE9O2cBgKu. See also more background here: https://t.co/vKFmR3HLK3

— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 3, 2020