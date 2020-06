Crypto-criminalité : déjà 1,4 milliard de dollars dérobés durant les 5 premiers mois de 2020

CipherTrace rapporte qu’1,4 milliard de dollars ont déjà été dérobés en crypto-monnaies durant les 5 premiers mois de 2020.

Une étude récente sur les transactions Bitcoin révèle que 74% des échanges de devises ont lieu à travers les frontières, ce qui souligne à la fois la nécessité d’une meilleure réglementation et d’un meilleur contrôle, et que le vol et la fraude crypto sont bel et bien vivants, sans parler de son chemin vers une année record.

Selon le dernier rapport CryptTrace Anti-Money Laundering de la firme de recherche en sécurité CipherTrace, des acteurs malveillants ont réussi à voler pour près de 1,4 milliard de dollars d’actifs de crypto-monnaie dans des hacks et des campagnes de fraude au cours des cinq premiers mois de 2020.

La nouvelle survient quelques semaines après la réduction de moitié du Bitcoin, et il semblerait que la pandémie de Covid-19 ait joué un rôle majeur dans la création des bonnes conditions pour la fraude cryptographique, qui représente la majorité des devises numériques volées. Les gouvernements se concentrant sur la canalisation des ressources pour réduire l’impact socio-économique de la pandémie, il est devenu plus facile pour les pirates d’agir en toute discrétion.

CipherTrace montre que le principal acteur mondial est de loin le programme Ponzi d’un milliard de dollars exploité par Wotoken en Chine. L’opérateur de la campagne a été lié à la campagne PlusToken Ponzi et a volé environ un milliard d’actifs cryptographiques à plus de 750 000 victimes qui ont été attirées par des promesses irréalistes de rendements élevés basées sur le travail automatisé d’un logiciel de trading algorithmique qui n’a même pas exister.

D’autres incidents notables étaient liés à des escroqueries à la sortie comme l’écosystème EOS et à des défaillances comme FCoin, qui totalisaient 180 millions de dollars.

L’année dernière, les pirates et les escrocs ont volé plus de 4,5 milliards de dollars, mais CyperTrace a noté qu’ils s’amélioraient pour déplacer de l’argent et éviter les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Par exemple, les voleurs envoient 47% de crypto-actifs de moins par le biais des échanges, et ils « semblent également s’améliorer pour masquer les origines de leurs fonds volés avant d’encaisser les échanges ».