Début des tests pour l’assistant vocal Beeb de la BBC

Après avoir annoncé son propre assistant vocal appelé « Beeb » l’an dernier, la BBC lance une version beta sur PC.

La BBC a annoncé l’année dernière qu’elle travaillait sur un assistant vocal appelé « Beeb ». Mercredi, les développeurs ont déplacé le logiciel vers la phase bêta. Les tests seront semi-ouverts au public. Les Insiders au Royaume-Uni peuvent télécharger Beeb depuis la boutique Microsoft pour une utilisation sur Windows 10 uniquement.

Google et Amazon dominent le marché des assistants numériques, et il ne semble pas y avoir beaucoup de place ou besoin d’un troisième concurrent (ou quatrième, cinquième ou sixième, selon la façon dont vous comptez). Il est difficile de voir Beeb attirer beaucoup d’attention à moins qu’il ne puisse offrir quelque chose de complètement différent ou fonctionner dans un écosystème fermé comme Siri ou Bixby.

La BBC semble jouer avec cette dernière idée. En août, il a déclaré qu’il ne cherchait pas à ajouter une gamme complète de fonctionnalités que les utilisateurs peuvent actuellement voir dans les assistants vocaux à part entière comme Alexa. Au lieu de cela, le diffuseur cherche à fournir une fonctionnalité vocale à son site Web et à d’autres produits à commande vocale.

Dans son communiqué de presse, la BBC a appelé Beeb « le premier assistant vocal de la fonction publique ». Il travaille en étroite collaboration avec Microsoft sur l’infrastructure de l’assistant utilisant Azure AI. Il reste à voir dans quelle mesure cette collaboration se déroulera compte tenu du fait que Cortana, l’assistante numérique de la société Redmond, a du mal à trouver sa niche.

Actuellement, le logiciel se limite à activer des éléments tels que des podcasts de la BBC ou des listes de lecture de radio et de musique à la demande. Il peut également accéder aux informations météorologiques locales et aux nouvelles et peut même faire une plaisanterie sur demande. La BBC a ajouté un peu de personnalité à l’assistant en utilisant des anecdotes et des extraits de quiz et de podcasts britanniques.

La société n’avait pas de calendrier pour la durée de la version bêta de Windows Insider, disant seulement: « La prochaine étape sera de présenter cette version bêta au grand public dans un proche avenir. »