6 façons de télécharger des torrents avec votre navigateur Web

Ne serait-il pas beaucoup plus facile de télécharger un torrent directement depuis son navigateur Web ? Voici comment faire.

Le téléchargement de torrents peut être un processus intimidant pour les novices. mais alors, ne serait-il pas beaucoup plus facile de télécharger un torrent directement depuis son navigateur Web ? C’est une question valable et à laquelle il est facile de répondre. Oui, pour certaines personnes, c’est plus facile et il existe de nombreuses options pour le faire.

Dans un monde où écouter de la musique ou regarder des vidéos à la demande est la norme, le téléchargement de torrents peut sembler assez compliqué.

Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui découvrent le partage de fichiers. Pourquoi devrais-je installer un logiciel pour télécharger un petit fichier qui télécharge ensuite un fichier plus gros, vous les entendez penser.

L’hésitation est compréhensible et la bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses façons de télécharger des torrents dans un navigateur Web classique. Nous avons déjà abordé ce sujet treize! il y a des années. Mais, puisque toutes les anciennes options sont désormais disparues, nous reviendrons sur le sujet une fois de plus.

Télécharger des torrents directement depuis son navigateur Web

Voici quelques-unes des options pour télécharger des torrents depuis son navigateur, chacune avec une petite description et une liste des avantages et des inconvénients.

1. WebTorrent

Pour le seul nom, nous devons commencer par WebTorrent, qui a été spécialement créé pour intégrer BitTorrent au navigateur. La technologie a impressionné Netflix et il existe des dizaines de projets qui utilisent le code pour faciliter le partage de fichiers dans un navigateur. Instant.io de WebTorrent est un bon exemple de client de base.

Un autre client WebTorrent plus riche en fonctionnalités est βTorrent, qui exploite également son propre tracker. Ce client Web permet aux utilisateurs de sélectionner des fichiers, de définir des priorités de téléchargement ou de partager des fichiers avec d’autres.

Avantages: Cela fonctionne n’importe où, sans avoir besoin d’installer un logiciel séparé ou d’enregistrer un compte.

Inconvénients: WebTorrent s’appuie sur WebRTC, qui doit être pris en charge et activé dans le navigateur. De plus, comme la communication entre pairs repose sur WebRTC, elle ne peut pas communiquer avec les clients standard par défaut.

2. uTorrent et BitTorrent Web

Pendant plus d’une décennie, uTorrent et BitTorrent étaient des applications autonomes sans connexion au navigateur. Cela a changé récemment. La société mère BitTorrent Inc. propose désormais les versions de navigateur de ces clients, qui incluent toutes les fonctionnalités attendues d’un client autonome.

Comme de nombreuses autres solutions de navigateur, elles permettent également aux utilisateurs de streamer des torrents directement dans le navigateur. Lorsque suffisamment de personnes partagent un fichier et qu’il y a beaucoup de bande passante disponible, les vidéos peuvent être diffusées assez près instantanément.

Avantages: noms bien connus avec toutes les fonctionnalités que la plupart des gens souhaitent dans un client torrent. Rapide pour se connecter à d’autres clients.

Inconvénients: vous devez installer une application distincte. L’interface promeut les «vidéos tendances» de Ddlive.tv.

3. Seedr

Le slogan de Seedr est «obtenez des informations instantanément». Il s’agit d’un service basé sur un navigateur où vous pouvez ajouter des torrents qui seront ensuite téléchargés via les serveurs de Seedr. Cela signifie que les autres téléchargeurs ne verront pas votre adresse IP, ce qui rend le processus plus anonyme. Et si le fichier a déjà été téléchargé par quelqu’un d’autre, il apparaîtra instantanément.

Lorsqu’un téléchargement est terminé à la fin de Seedr, vous pouvez télécharger les fichiers sur votre ordinateur, les diffuser directement dans le navigateur ou les diffuser sur votre téléviseur via Chromecast ou Airplay. Le service fonctionne dans n’importe quel navigateur sans avoir à installer une application distincte. Les utilisateurs devront d’abord s’inscrire, cependant, et le niveau gratuit est limité à 3 Go de stockage.

Avantages: Rapide, téléchargements n’importe où et plus d’anonymat que les clients torrent habituels.

Inconvénients: il nécessite un compte et la formule gratuite est livrée avec des limitations.

4. Cloud downloaders

Seedr nous présente une vaste gamme de services de téléchargement dans le cloud. Put.io, par exemple, qui existe depuis plus d’une décennie. En plus des torrents, il prend également en charge le téléchargement à partir de YouTube, tout en s’intégrant à de nombreux autres services et applications, notamment Chromecast, Roku, iOS et Kodi.

D’autres téléchargeurs Cloud tels que Premiumize.me vont encore plus loin, permettant aux utilisateurs de télécharger bien plus que de simples torrents. Ce service premium prend également en charge les téléchargements Usenet et peut récupérer des fichiers à partir de plusieurs services d’hébergement de fichiers. Comme d’autres téléchargeurs cloud, il s’intègre à de nombreuses applications, services et appareils.





Avantages: rapide, rien à installer, relativement anonyme.

Inconvénients: Aucune option gratuite et un compte est requis.

5. Brave

Il y a quelques années, Opera était l’un des meilleurs navigateurs pour télécharger des torrents. Il était bien en avance sur son temps lorsqu’il a pris en charge cette fonction pour la première fois. Fait intéressant, le support de torrent a été supprimé vers 2013, sans raison officielle.

Heureusement, il existe une alternative qui permet toujours aux utilisateurs de télécharger des torrents en mode natif. Le navigateur Brave, qui bloque également les trackers et les publicités intrusives, dispose d’un mode de navigation privé qui relaie votre trafic via Tor. C’est certainement l’option la plus pratique de toutes si vous l’utilisez déjà.

Avantages: Prêt à l’emploi, gratuit et ne nécessite pas de compte.

Inconvénients: vous devrez peut-être installer un autre navigateur. Les commandes et les fonctionnalités sont très limitées.

6. Extensions et Addons

Les extensions de navigateur et les addons pour télécharger des torrents étaient très populaires au début. Aujourd’hui, il est difficile d’en trouver un bon et stable. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’extensions utiles. Torrent Control, par exemple.

Torrent Control permet aux gens d’ajouter facilement des fichiers à votre client torrent, sans avoir à utiliser l’application. Cela fonctionne avec tous les clients qui ont une interface distante, y compris uTorrent, Transmission, BiglyBT et BitTorrent. Cela vous permet également d’ajouter des torrents à distance, au travail, à l’école ou sur la route.

Des modules complémentaires similaires sont également disponibles pour d’autres navigateurs, y compris Chrome, qui propose .torrent to Transmission et le module complémentaire Easy uTorrent.

Avantages: Cela peut être rapide et simple. Permet le téléchargement à distance.

Inconvénients: toutes les extensions ne sont pas régulièrement mises à jour. Le téléchargement à distance nécessite toujours un client torrent.