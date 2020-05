Une nouvelle fonction sur Spotify permet à plusieurs personnes de contrôler une session d’écoute

Une nouvelle fonctionnalité sur Spotify permet à plusieurs personnes de contrôler une session d’écoute.

Spotify offre aux utilisateurs premium une nouvelle fonctionnalité qui leur permettra de se répartir la gestion d’une playlist avec n’importe qui dans leur voisinage immédiat. Les sessions de groupe, comme Spotify l’appelle, se déploient aujourd’hui en version bêta et ne fonctionnent qu’entre utilisateurs premium.

Un hôte peut partager un code Spotify numérisable depuis son application avec la personne de son choix afin de partager le contrôle de la lecture, ce qui signifie que l’hôte et les invités peuvent mettre en pause, lire, ignorer et sélectionner des titres dans la file d’attente et ajouter leurs propres choix à la playliste. La file d’attente sera mise à jour sur les appareils de chacun et les sessions se termineront après une heure d’inactivité. Spotify ne semble pas avoir plafonné le nombre d’utilisateurs pouvant rejoindre une session, mais la plateforme de streaming a indiqué à The Verge qu’elle « continuera à faire évoluer l’expérience au fil du temps en fonction des commentaires des utilisateurs ».

Il s’agit d’un avantage petit mais incrémentiel pour les utilisateurs premium. Spotify a lentement construit des fonctionnalités supplémentaires pour ses utilisateurs payants, comme leur permettre de masquer des chansons dans des listes de lecture. Concrètement, cela signifie que s’il y a une chanson que nous n’aimons pas, nous pouvons déjà planifier de la passer pendant la lecture de la playlist.

Si Spotify se concentre sur son offre payante, c’est parce que celle-ci est actuellement la principale source de revenus de l’entreprise, en plus des annonceurs. Dans le passé, le service a également offert gratuitement Hulu et un Google Home Mini aux membres premium. De plus, la société essaie d’attirer les gens à passer au service Premium en proposant des podcasts exclusifs ainsi que du contenu vidéo pour accompagner les sorties d’album.