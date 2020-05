Samsung annonce le premier téléphone doté d’une sécurité quantique

Fruit d’un partenariat entre Samsung et SK Telecom, le premier téléphone doté d’une sécurité quantique est basé sur le Galaxy A.

Vous pensez que votre téléphone 5G possède la technologie la plus avancée du marché? Eh bien, voici un appareil avec la technologie quantique. Le dispositif à l’air futuriste est le résultat d’un partenariat entre Samsung et SK Telecom, et est le premier smartphone 5G au monde avec un chipset générateur de nombres aléatoires quantiques (QRNG).

Baptisé Galaxy A Quantum, l’appareil est en fait un Galaxy A71 5G rebaptisé, soit donc l’un des terminaux de milieu de gamme de Samsung qui a été lancé plus tôt cette année. Propulsé par le SoC Exynos 980, le téléphone dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces, d’un capteur optique intégré et d’un module caméra à quatre objectifs.

Ce qui distingue la version quantique du A71 ordinaire, c’est son inclusion du chipset QRNG, ce qui le rend incroyablement sécurisé. Les nombres aléatoires sont un élément essentiel dans de nombreux systèmes de sécurité, mais ils ne sont pas toujours aussi aléatoires qu’on pourrait le penser, ce qui les rend vulnérables aux hacks.

Le chipset QRNG, distinct du SoC, contient une diode électroluminescente et un capteur d’image. ID Quantique explique que grâce au bruit quantique, la LED émet un nombre aléatoire de photons. Ceux-ci sont capturés et comptés par les pixels du capteur d’image, fournissant une série de nombres aléatoires qui sont introduits dans un algorithme de générateur de bits aléatoires, distillant ainsi davantage « l’entropie d’origine quantique » pour créer des bits aléatoires complètement imprévisibles.

En associant le système à un service en ligne compatible, la connexion est impossible à pirater, affirme SK Telecom, bien qu’elle ne fonctionne actuellement qu’avec les services de l’entreprise. La société a déclaré qu’à l’avenir, elle «étendra son empreinte dans le secteur de la sécurité quantique en intégrant des QRNG à davantage d’appareils et de réseaux»

Le Galaxy A Quantum sera mis en vente le 22 mai en Corée du Sud pour environ 530 $. On ne sait pas s’il sera lancé dans d’autres régions.