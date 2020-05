Star Trek : une nouvelle série « Strange New Worlds » a été commandée

Après Discovery et Picard, une série de l’univers Star Trek va voir le jour. Strange New Worlds débarquera sur la plateforme de streaming de CBS.

Via un communiqué, CBS a annoncé ramener Star Trek à ses racines. M. Spock, le capitaine Pike et Number One reviennent dans Star Trek: Strange New Worlds pour une nouvelle aventure optimiste et épisodique.

Strange New Worlds sera le produit des commentaires des fans sur les deux séries Star Trek les plus récentes, Discovery et Picard. L’histoire commencera là où celle de Discovery s’est arrêtée: le vaisseau spatial Enterprise dirigé par le capitaine Pike, allant hardiment là où aucun homme n’est allé auparavant. Ethan Peck reviendra en tant que M. Spock, tout comme Anson Mount en tant que Pike et Rebecca Romijn en tant que Number One. Les trois devraient avoir une nouvelle décennie d’aventure ensemble avant que le capitaine Kirk ne prenne le commandement de l’Enterprise, et la chronologie de la série originale commence.

La série sera écrite, produite et dirigée par des personnes familières à l’univers. Akiva Goldsman et Alex Kurtzman, tous deux essentiels pour façonner Discovery et Picard, reprendront leurs positions de leadership. Henry Alonso Myers, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Heather Kadin, Aaron Baiers, Akela Cooper et Davy Perez participent également au projet. Pourtant, malgré le partage du personnel et des acteurs, Strange New Worlds pourrait avoir très peu de points communs avec Picard ou Discovery.

Aux Etats-Unis, la série doit être diffusée sur la plateforme CBS All Access, comme Star Trek: Discovery et Star Trek: Picard, mais on ne sait pas encore comment la série sera diffusée à l’international. Pour rappel, Netflix dispose des droits internationaux de Star Trek: Discovery tandis que Star Trek: Picard est sur Amazon Prime. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée pour Strange New Worlds.