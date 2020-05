Netflix : les nouveautés séries et films de Mai 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois de mai 2020.

Netflix a dévoilé les nouveautés pour le mois de mai. Et la plus grosse de toutes est sans doute l’arrivée de la première saison de Space Force, une nouvelle série comique signée Greg Daniels et Steve Carell. La série raconte le quotidien de la ,ouvelle branche de l’armée du même nom. Au casting, on retrouve bien entendu Steve Carell, mais également Lisa Kudrow et John Malkovich.

Dead to Me revient pour une seconde saison. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, elle suit une veuve recroquevillée sur sa douleur et une excentrique qui cache un terrible secret se lient d’une forte amitié.

Du côté des films, on peut citer All Day and a Night. Produit par Netflix, ce film raconte l’histoire d’un jeune homme qui, arrivant en prison, repense alors aux jours précédant son arrestation et à son enfance, essayant de trouver des raisons pour aller de l’avant et survivre à son incarcération.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en mai figure ci-dessous.

Films & Documentaires :

All Day and a Night : 1er mai

Mrs Serial Killer : 1er mai

Si tu savais : 1er mai

Get Out : 5 mai

18 Cadeau : 8 mai

Have a good trip un voyage psychédélique : 11 mai

Procès médiatiques : 11 mai

The Wrong Missy : 13 mai

Mission Impossible Protocole Fantôme : 15 mai

Je t’aime imbécile : 15 mai

Ben Platt live from radio city music hall : 20 mai

The Lovebirds : 22 mai

Parcours sans faute : 23 mai

Je ne suis plus là : 27 mai

Séries :

Hollywood – saison 1 : 1er mai

Presque Heureux – saison 1 : 1er mai

Into the Night – saison 1 : 1er mai

Valeria – saison 1 : 8 mai

The Eddy – saison 1 : 8 mai

Dead to Me – saison 2 : 8 mai

Blacklist – saison 6 : 14 mai

Gotham – saison 5 : 12 mai

White Lines – saison 1 : 15 mai

Dérapage – saison 1 : 15 mai

La Grande Illusion de Juanquinialeria – saison 1 : 15 mai

Sweet Magnolias – saison 1 : 19 mai

Quelle histoire ! – saison 1 : 22 mai

Control Z – saison 1 : 22 mai

Dynastie – saison 3 : 23 mai

Les Tribulations Culinaires de Phil – saison 2 : 29 mai

Space Force – saison 1 : 29 mai

Snowpiercer – saison 1 : prochainement

Enfants :

Whitestar : 8 mai

Chico Bon Bon le petit singe bricoleur : 8 mai

Les Têtes Vides – saison 2 : 8 mai

She-Ra et les princesses au pouvoir : 15 mai

Tous en scène : 30 mai