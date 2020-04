Facebook : un nouvel outil facilite le transfert de fichiers vers Google Photos

Facebook a publié un nouvel outil qui facilite le transfert de photos et de vidéos vers Google Photos.

Facebook vient de lancer un nouvel outil permettant aux utilisateurs des États-Unis et du Canada de transférer leurs photos et vidéos vers Google Photos.

Il est possible d’accéder à l’outil en se dirigeant vers les paramètres Facebook, puis en se dirigeant vers l’onglet qui indique «Vos informations Facebook». Dans ce menu, on y trouve la possibilité de transférer ses photos et vidéos. Ensuite, l’utilisateur doit connecter son compte Google avant de pouvoir transférer ses fichiers.

L’outil de transfert de photos initialement lancé au début du mois de décembre de l’année dernière dans le cadre du projet de transfert de données, une initiative open source qui offre la portabilité des données entre plusieurs plateformes en ligne. Avec celui-ci, Facebook promettait d’étendre l’outil à davantage de pays au début de 2020. À partir de mars, l’outil a commencé à être disponible dans le monde entier, y compris dans les pays d’Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine. Facebook a déclaré que «dans les prochains mois», les pays restants auront accès à cet outil. Une fois que l’outil sera déployé à l’échelle mondiale plus tard cette année, Facebook a déclaré à The Verge que «les gens pourront également transférer des photos vers d’autres sociétés qui adhèrent au programme de transfert de données».

Le projet de transfert de données est une initiative de partage de données lancée en 2018 pour aider les gens à déplacer facilement leurs données entre divers services en ligne. Le projet comprend plusieurs entreprises collaborant pour façonner «l’avenir de la portabilité», y compris les géants de la technologie Apple, Facebook, Google, Microsoft et Twitter. L’initiative en est encore à ses débuts, la plupart des progrès se concentrant sur le back-end, bien qu’en juin dernier, Google ait annoncé que des projets orientés vers les utilisateurs pourraient bientôt se déployer.