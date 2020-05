Microsoft Edge obtient une nouvelle fonctionnalité de recherche dans la barre latérale et l’intégration de Pinterest

Microsoft ajouté a une nouvelle fonctionnalité de recherche dans la barre latérale de son navigateur ainsi que d’autres nouveautés.

Microsoft a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour son navigateur Edge. La première est une nouvelle option de recherche dans la barre latérale conçue pour vous permettre de rechercher sur le Web sans avoir à quitter un onglet. Vous pouvez mettre en surbrillance du texte sur une page et cliquer avec le bouton droit pour « rechercher dans la barre latérale » et voir les résultats sur le côté de la page que vous consultez actuellement.

Pinterest s’associe également à Microsoft Edge pour apporter des suggestions à la fonctionnalité Collections dans le navigateur. Les collections sont utilisées pour rassembler des groupes de contenu tels que des liens, des images et du texte en un seul endroit. Les suggestions Pinterest apparaîtront bientôt au bas des collections si la nouvelle fonctionnalité est activée, et les utilisateurs d’Edge pourront même exporter des collections vers Pinterest. Microsoft ajoute également la possibilité d’envoyer bientôt des collections à OneNote.

La recherche dans la barre latérale et les intégrations Pinterest seront disponibles pour les testeurs dans les prochaines semaines. Microsoft travaille également à l’amélioration de la prise en charge des Progressive Web Apps (PWA) dans Edge. Les dernières versions de Windows 10 incluent la possibilité pour les PWA de partager et de recevoir du contenu partagé, et ils auront l’air et se sentiront plus natifs de Windows avec la possibilité d’apparaître dans le menu Démarrer.

Malheureusement, il n’y a pas de mise à jour sur le moment où nous verrons probablement l’historique complet et la synchronisation des onglets apparaître dans Edge. C’est une grosse fonctionnalité manquante sur Chrome en ce moment, ce qui rend difficile l’utilisation d’Edge sur plusieurs machines ou même avec iOS et Android. Microsoft avait précédemment promis qu’il serait disponible cet été, mais il n’a pas encore commencé à apparaître dans les versions quotidiennes ou bêta d’Edge.