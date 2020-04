WhatsApp augmente la limite des appels vidéo à huit personnes

Les appels vidéo sur l’application WhatsApp vont officiellement passer de 4 à 8 participants.

Quelques jours auparavant, WhatsApp a confirmé qu’il augmentait le nombre de participants à un appel vidéo ou audio de quatre à huit. Depuis lors, l’application de messagerie sociale déployait plusieurs versions Beta pour les smartphones Android et iOS. Cependant, hier, WhatsApp a officiellement lancé la mise à jour pour prendre en charge les appels vidéo avec huit personnes sur iOS.

La version sur l’App Store de la dernière mise à jour de WhatsApp iOS indique qu’une fois que l’utilisateur met à jour l’application, cela apportera la compatibilité pour la nouvelle fonctionnalité d’appel vidéo.

La fonctionnalité a commencé à être déployée initialement pour les utilisateurs iOS dans le monde entier aujourd’hui, donc si vous ne trouvez pas encore la mise à jour sur votre iPhone, vous voudrez peut-être attendre un peu jusqu’à ce qu’elle vous parvienne. Sinon, vous pouvez également désinstaller et réinstaller l’application pour voir si la mise à jour est activée sur votre téléphone ou non.

Une fois mis à jour, au moment où vous passez un appel vocal ou vidéo, WhatsApp fera clignoter un message « de bout en bout crypté » sur votre téléphone, qui est visible tout au long de l’appel que vous passez.

Avec cette mise à jour, la société appartenant à Facebook envisage de rivaliser avec d’autres applications rivales telles que Zoom, Google Meet, HouseParty et d’autres. Par conséquent, sa société mère, Facebook, améliore également ses fonctionnalités de vidéoconférence avec l’introduction de Messenger Rooms.

Les Messenger Rooms de Facebook permettront à jusqu’à 50 personnes de participer à un appel, a indiqué la société dans un communiqué. L’option affichera une présentation en mosaïque des vidéos des participants : jusqu’à 16 sur PC et 8 sur le mobile. Les personnes qui se joignent à ces appels n’ont pas besoin d’avoir un compte Facebook pour participer. Facebook a enregistré une augmentation massive du nombre d’appels vidéo et audio sur WhatsApp et Messenger.

Outre la prise en charge des appels vidéo de groupe, WhatsApp a également déployé des améliorations visuelles pour les utilisateurs d’iOS 13, notamment le menu d’action des messages de mise à jour.

Avec une base de plus de deux milliards d’utilisateurs, WhatsApp est l’un des modes de communication les plus populaires au monde et avec cette mise à jour, il vise à répondre à la demande croissante d’appels vidéo au milieu de l’épidémie de coronavirus dans le monde. Pour installer la dernière mise à jour, accédez simplement à votre App Store et mettez à jour l’application.