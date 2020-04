Hellraiser s’apprête à débarquer à la télévision grâce à HBO

Hellraiser, le classique de l’horreur des années 80, va avoir droit à une adaptation en série télévisée par HBO.

HBO amène les Cénobites sur le petit écran, en développant une série Hellraiser. Le site Deadline rapporte que David Gordon Green (reboot d’Halloween) s’occupera du pilote et de plusieurs autres épisodes.

Le scénario sera écrit par Mark Verheiden (Battlestar Galactica, Daredevil) et Michael Dougherty (X-Men United, Trick r ’Treat) et présentera la vénérable franchise d’horreur sur le petit écran pour la première fois. L’accord pour la série est basé sur la franchise de films Hellraiser avec un plan pour «créer une continuation et une expansion élevées de la mythologie Hellraiser bien établie», selon Deadline.

La série pourrait être une anthologie, ce qui laisse supposer que Pinhead fera une apparition en compagnie des cénobites devenus démons.

Hellraiser est l’une des franchises de films d’horreur les plus emblématiques des années 80, adaptée de The Hellbound Heart de Clive Barker. La trilogie originale en scène les Cénobites, des créatures infernales menées par Pinhead. Ils voyagent d’une dimension à l’autre grâce à un Cube fonctionnant comme un casse-tête mécanique sophistiqué.

En 35 ans, la saga Hellraiser s’est déclinée en pas moins de dix films, même i la plupart sortis en direct-to-video d’ailleurs. La franchise a traversé une période difficile au cours des dernières années car les épisodes les plus récents n’ont pas été bien reçus auprès de la majorité des fans de Hellraiser, même les plus ardents. D’ailleurs, en parallèle de cette série en développement, un reboot cinématographique d’Hellraiser a été annoncé l’année dernière. Celui-ci sera réalisé par David Bruckner et écrit par David S. Goyer, scénariste de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan avait été annoncé en mai dernier.