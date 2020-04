Valve pourrait travailler sur un nouveau Steam Controller

Un brevet a été déposé par Valve concernant une nouvelle manette, un modèle avec des pièces interchangeables.

Un brevet récemment publié par Valve détaille un design révisé du Steam Controller avec des pièces interchangeables à l’avant et à l’arrière pour une personnalisation supplémentaire. Bien que le développement ne garantisse pas l’arrivée d’un nouveau modèle sur le marché, il révèle les efforts internes de l’entreprise avec l’accessoire dans ce qui pourrait potentiellement devenir le Steam Controller 2.0.

Le Steam Controller n’a pas été exactement l’énorme succès que Valve (et les joueurs) espéraient, et a finalement été arrêté fin 2019 après avoir été sur le marché pendant près de quatre ans. Il y a cependant la possibilité d’une deuxième tentative de Valve avec une version mise à jour qui comporte des pièces échangeables comme celles trouvées sur la manette Xbox Elite.

Le design de la manette de Microsoft est sans doute devenue en quelque sorte un pionnier de l’industrie, avec le prochain contrôleur DualSense de Sony ressemblant fortement aux poignées en forme de croc de son homologue et Valve empruntant l’idée d’utiliser des composants interchangeables pour une personnalisation supplémentaire.

A new patent has been published from Valve of a Steam Controller with swap-able components. pic.twitter.com/8X5IiKIHvm

— Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) April 11, 2020