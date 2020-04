À bord de la Station spatiale internationale, tout fonctionne comme d’habitude

Malgré la pandémie sur Terre, des astronautes quittent la Terre pour rejoindre la Station spatiale internationale.

Le Covid-19 perturbe la vie quotidienne telle que nous la connaissons sur Terre, mais juste au-dessus de notre planète natale à bord de la Station spatiale internationale (ISS), la mission doit continuer. L’astronaute de la NASA Chris Cassidy et deux cosmonautes russes, Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner, ont accosté jeudi à la station spatiale après un vol de six heures en provenance du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Ce lancement était un peu différent des efforts précédents en raison de la pandémie. Les restrictions de voyage ont empêché les amis et la famille de l’équipage d’être présents au lancement. Une interdiction des médias a tenu les autres à distance, entraînant une opération très calme. Une période de quarantaine prolongée a également été promulguée pour garantir que le coronavirus et tout autre virus restent en dehors de l’ISS. La conférence de presse précédant le départ s’est donc déroulée par visioconférence. « Au lieu de parler à des caméras, nous serions en train de parler à des gens en ce moment », a commenté Chris Cassidy, en évoquant ces échanges qui ont lieu généralement dans la bonne humeur.

Depuis près de 20 ans, les humains vivent et travaillent en permanence à bord de la Station spatiale internationale. L’effort mondial a vu 239 personnes de 19 pays visiter l’ISS au fil des ans, menant collectivement plus de 2 800 recherches avec l’aimable autorisation de scientifiques de 108 pays.

Les nouveaux membres de l’équipage prendront le relais des ingénieurs de vol de la NASA Andrew Morgan et Jessica Meir et du commandant de l’expédition 62 Oleg Skripochka de Roscosmos, qui devraient tous retourner sur Terre le 17 avril à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-15.

Cassidy, Ivanishin et Vagner resteront sur la station spatiale pendant plus de six mois, menant environ 160 recherches scientifiques dans des domaines tels que les sciences physiques, le développement technologique, la recherche humaine, la biologie et les sciences de la Terre. Le plan provisoire est pour eux de rentrer chez eux en octobre prochain.