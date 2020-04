Spotify déploie de nouvelles playlists dédiées aux podcasts

Spotify lance un ensemble de nouvelles playlists hebdomadaires, créées par son équipe et dédiées aux podcasts.

Spotify essaie officiellement de résoudre le problème de découverte des podcasts tout en essayant d’aider les podcasteurs à toucher de nouveaux publics. La société a annoncé aujourd’hui le déploiement de trois playlists de podcasts organisées par son équipe dans six pays: les États-Unis, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, le Mexique et le Brésil. Les trois nouvelles playlists hebdomadaires s’appellent les « Meilleurs podcasts de la semaine », « Snacks cérébraux » et « Scène de crime ». Ils seront chacun localisés dans les pays cibles et seront remplis par des employés dans chaque marché. Spotify a engagé des équipes dans le monde entier spécialement pour cette fonctionnalité.

Les playlists sont destinées à amener les personnes qui écoutent déjà des podcasts à «prendre l’habitude d’écouter sur Spotify», explique Courtney Holt, vice-présidente, directrice mondiale des studios et de la vidéo. La plate-forme audio a testé pour la première fois des listes de lecture de podcasts l’année dernière et a passé du temps depuis observer comment les gens les utilisent. Holt dit que Spotify cherche également ces playlists pour cibler des personnes qui n’ont jamais écouté un podcast et pour aider les gens à rechercher quelque chose de nouveau.

Bien sûr, le déploiement de la playlist arrive à un moment difficile pour le monde, et celui dans lequel les podcasteurs regardent pour voir si la disparition des heures de trajet affecte la fréquence à laquelle les gens écoutent leurs émissions. Holt dit que Spotify a vu ses habitudes changer, comme les gens qui écoutent des émissions à différents moments de la journée, mais il dit que l’entreprise s’attend à ce que les comportements reviennent à l’habitude à mesure que la pandémie s’atténue.