Les scientifiques de la NASA contrôlent Curiosity depuis leur domicile

Avec la pandémie en cours, les scientifiques de la NASA contrôlent le rover Curiosity depuis leur domicile.

L’épidémie de Covid-19 en cours a contraint des millions de personnes à s’abriter sur place et à travailler à domicile. Il en va de même pour l’équipe qui surveille et contrôle le rover Curiosity de la NASA, qui est sur Mars, car l’agence spatiale a renvoyé un grand nombre de ses employés chez eux pour aider à lutter contre la propagation du virus.

La NASA a vu le mouvement venir à l’avance et l’a planifié en conséquence. Avant la première mission à distance le 20 mars, l’équipe Curiosity a reçu des casques, des moniteurs et d’autres équipements pour travailler plus efficacement à domicile. Ils ont même subi plusieurs tests et une pratique complète avant leur première mission en direct qui consistait à forer un échantillon de roche sur un site appelé Édimbourg.

La cheffe d’équipe Alicia Allbaugh a déclaré que toutes les personnes impliquées dans une séquence de programmation pour le mobile sont normalement dans une pièce, partageant des écrans, des images et des données. « Les gens parlent en petits groupes et entre eux de l’autre côté de la pièce », a-t-elle ajouté.

Maintenant, ils le font à distance grâce à l’utilisation des applications de vidéoconférence et de messagerie. Cela prend un peu plus de temps que d’habitude, ce qui peut limiter le nombre de commandes envoyées au rover chaque jour, mais pour la plupart, Curiosity reste une science toujours productive, a déclaré la NASA.

La cheffe de l’équipe des opérations scientifiques, Carrie Bridge, a déclaré qu’il s’agissait de la NASA. « On nous présente un problème et nous trouvons comment faire fonctionner les choses. »