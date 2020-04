Les fondateurs d’Instagram lancent un site Web pour suivre la propagation du Covid-19

Les fondateurs d’Instagram Mike Krieger et Kevin Systrom ont lancé un site Web pour suivre la propagation du Covid-19.

Les fondateurs d’Instagram Mike Krieger et Kevin Systrom, qui ont quitté Facebook en 2018, ont développé un tracker pour le Covid-19 qui mesure la vitesse de propagation du virus dans chaque état américain. Systrom pense que Rt.live sera la clé pour aider les Etats-Unis à traverser les prochains mois. « Sans connaître Rt, nous avançons simplement en aveugle », a-t-il déclaré.

Comme le souligne Systrom, les épidémiologistes ont fait valoir que l’un des seuls véritables moyens de lutter contre Covid-19 est de comprendre et de gérer Rt.live. En termes simples, Rt est une mesure du nombre de personnes infectées par une personne infectieuse. Si la valeur de Rt est supérieur à 1,0, le virus se propage rapidement. Les valeurs inférieures à 1,0 suggèrent que le virus cessera de se propager.

Rt fait référence au « taux d’infection efficace » (effective reproduction number). Systrom a déclaré qu’il est impossible de mesurer directement Rt, sa valeur doit donc être estimée.

Le suivi de Rt peut aider à mieux comprendre l’efficacité de diverses stratégies de confinement et permet de savoir quand les américains pourront assouplir les restrictions et renvoyer les gens au travail. Par exemple, des États comme la Californie sont soumis à un confinement strict depuis des semaines tandis que d’autres États comme le Nebraska et l’Iowa ont été beaucoup plus laxistes dans leur réponse. En conséquence, le Rt de la Californie est inférieur à 1,0 tandis que le Nebraska et l’Iowa sont supérieurs à 1,0.

Les personnes intéressées à creuser plus profondément le sujet sont invitées à télécharger l’application web Jupyter pour savoir comment calculer Rt ainsi que les valeurs Rt calculées par état. Les données sur le nombre de cas du Covid Tracking Project sont également disponibles pour une analyse indépendante.