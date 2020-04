Le premier vol avec équipage de SpaceX vers l’ISS aura lieu le 27 mai

SpaceX transportera pour la première fois des astronautes vers la Station spatiale internationale le 27 mai.

Après des mois et des années de préparation, SpaceX et la NASA sont enfin prêtes à faire un grand pas en avant dans l’industrie spatiale. La fusée Crew Dragon de SpaceX a eu son lot de problèmes au fil du temps, mais elle est finalement suffisamment stable pour lancer deux astronautes (Doug Hurley et Bob Behnken) jusqu’à la Station spatiale internationale (ISS).

Ce ne sera pas un long voyage, les astronautes devant rentrer chez eux après environ 14 jours à bord de l’ISS. Ce sera néanmoins un moment important pour SpaceX. Cela prouvera que non seulement la capsule Crew Dragon est elle-même viable pour le transport spatial, mais aussi que la société est équipée pour gérer le fardeau stressant qui accompagne le transport en toute sécurité des êtres humains dans l’espace et à l’arrière.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020

Le lancement est maintenant prévu pour le 27 mai, après quelques retards. Ce sera la première mission en équipage lancée par la NASA dans un certain temps. Si tout ce passe bien, SpaceX sera autorisé à commencer à effectuer des missions de transport d’équipage plus régulières entre l’ISS et la Terre. La première mission « appropriée » de cette nature devrait provisoirement avoir lieu plus tard cette année.

Cette mission transportera quatre astronautes (pour l’instant; d’autres pourraient être ajoutés plus tard) à l’ISS pour une mission de six mois, mais elle sera probablement retardée ou annulée si le prochain test de lancement en équipage ne se passe pas bien.

Cependant, nous n’avons aucune raison de supposer le pire: après quelques premiers faux pas, le vaisseau spatial Crew Dragon a réussi ses tests les plus récents, notamment une répétition générale de cette mission avec un mannequin à bord en mars 2019. La capsule s’était amarrée à l’ISS, à plus de 400 kilomètres de la Terre, et y avait passé six jours avant de revenir amerrir dans l’Atlantique, ralentie par des parachutes, comme les capsules Apollo.