Le VPN haute vitesse «WARP» de Cloudflare arrive sur macOS et Windows cette année

Le VPN «WARP» de Cloudflare, qui a été initialement proposé début 2019, arrive sur macOS et Windows cette année.

Le 1er avril de l’année dernière, Cloudflare a dévoilé «WARP» au monde, un VPN qui a été proposé en complément gratuit de l’application DNS mobile 1.1.1.1 de l’entreprise. Maintenant, précisément un an plus tard, Cloudflare a utilisé le poisson d’avril pour annoncer d’autres nouvelles concernant WARP: le VPN arrive officiellement sur macOS et Windows en version bêta publique.

Le VPN haut débit offrira les mêmes fonctionnalités sur PC que sur les mobiles. Il utilisera le même protocole Wireguard «rapide et efficace» pour sécuriser les connexions, et sa fonctionnalité de base sera entièrement gratuite pour tout le monde, tout comme sur Android et iOS.

Cloudflare a choisi le 1er avril comme date d’annonce apparemment traditionnelle liée à WARP pour faire un point sur celui-ci. Comme cela a été dit l’année dernière, la société n’a jamais trouvé les blagues du poisson d’avril des autres entreprises technologiques aussi attrayantes. En effet, Cloudflare semble assez amer sur la journée, déclarant ce qui suit en 2019:

« Alors que la plupart des jours, Internet est plein de promesses et d’innovations, le « poisson d’avril », une poignée de sociétés de technologie d’élite décident de perdre le temps de milliards de personnes avec des blagues juvéniles que seules elles trouvent drôles. Cloudflare n’a jamais fait partie des plaisanteries traditionnelles des poissons d’avril. »

Cloudflare espère que WARP non seulement masquera votre activité Internet des regards indiscrets une fois activé, mais accélérera également potentiellement votre connexion. C’était l’un des principaux arguments de vente de la version mobile du VPN, et Cloudflare promet de transférer la fonctionnalité à son client de bureau.

Les clients de WARP + seront les premiers à accéder à la version bêta de bureau de WARP, ce qui leur permettra de profiter du réseau Argo de Cloudflare pour des vitesses Internet « encore plus rapides ». Tout le monde devrait s’attendre à voir WARP pour macOS et Windows devenir public au cours des prochains mois. Il n’y a pas encore d’ETA, mais Cloudflare veut publier le logiciel plus rapidement sur ordinateur que sur mobile, il a fallu environ cinq mois à l’entreprise pour publier le module complémentaire WARP 1.1.1.1 dans le monde.

Si vous souhaitez être parmi les premiers à accéder à la version bêta, vous pouvez vous inscrire à la liste d’attente du bureau WARP ici en utilisant votre adresse e-mail.