En dépit des 36 milliards de dollars d’actions versés à son ex-femme, Jeff Bezos est la personne la plus riche du monde pour la troisième année consécutive.

Peut-être encore plus intéressants sont les paramètres globaux associés aux milliardaires du monde. Le Covid-19 a fait des ravages sur les marchés boursiers mondiaux, anéantissant d’énormes fortunes en quelques semaines seulement.

Le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est en tête de liste annuelle de Forbes des personnes les plus riches du monde pour la troisième année consécutive, même après avoir donné à son ex-femme MacKenzie Bezos 36 milliards de dollars d’actions Amazon dans le cadre de leur règlement de divorce.

Forbes a calculé la valeur nette de Bezos à 113 milliards de dollars lorsque sa liste a été finalisée le 18 mars.

Le co-fondateur et philanthrope de Microsoft, Bill Gates, a remporté la médaille d’argent avec une valeur nette de 98 milliards de dollars. Parmi les autres titans de haute technologie bien classés, on compte le co-fondateur d’Oracle Larry Ellison, en cinquième position, avec une valeur nette de 59 milliards de dollars. Le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg en septième place avec 54,6 milliards de dollars et l’ancien PDG de Microsoft Steve Ballmer au 11e rang avec une valeur nette de 52,7 milliards de dollars.

Forbes comptait 2 095 milliardaires, soit 58 de moins que l’an dernier et 226 de moins que 12 jours plus tôt lors de la compilation initiale de la liste. Parmi ceux qui ont fait la coupe, 51 pour cent sont plus pauvres que l’an dernier. Leur valeur nette collective a diminué d’environ 700 milliards de dollars depuis 2019.

Si la liste avait été calculée aujourd’hui, ou même dans une autre chronologie où le Coronavirus ne s’était pas produit, il aurait pu sembler très différent de ce qu’il fait réellement.