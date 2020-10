Netflix : les nouveautés séries et films de Novembre 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois de Novembre 2020.

La saison des fêtes de fin d’année est presque là, et à mesure que nous passons les friandises d’octobre avec Halloween, nous commençons à voir de nombreux titres sur le thème des vacances d’hiver arriver sur Netflix. D’ailleurs, la plateforme a communiqué la liste de tous les nouveaux programmes attendus à son catalogue pour les semaines à venir.

Malgré la pandémie en cours et les retards que cela engendre, Netflix a tout de même du stock pour satisfaire ses clients. Pour les dans de la série The Crown, c revient sur Netflix en novembre 2020 avec la saison 4.

Côté films, on peut citer l’arrivée du reboot de La Guerre des Mondes et Moi, Moche et Méchant 3.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en novembre figure ci-dessous.

Films & Documentaires :

1er novembre 2020 : La Guerre des Mondes

1er novembre 2020 : Quatre filles et un jean

1er novembre 2020 : Daddy Cool

1er novembre 2020 : Le Pays de Noël

1er novembre 2020 : Jingle Belle

1er novembre 2020 : Le Bal de Noël

1er novembre 2020 : Un Noël en Alaska

1er novembre 2020 : L’Ambassadrice de Noël

1er novembre 2020 : La Collection Belmondo

3 novembre 2020 : Le lien du sang

5 novembre 2020 : Un Noël tombé du ciel

5 novembre 2020 : Le Crime du Carmel Country Club

7 novembre 2020 : Moi, Moche et Méchant 3

13 novembre 2020 : La vie devant soi

13 novembre 2020 : Jingle Jangle un Noël enchanté

16 novembre 2020 : Au nom de ma fille

17 novembre 2020 : Il a déjà tes yeux

18 novembre 2020 : Live by Night

19 novembre 2020 : La princesse de Chicago dans la peau d’une reine

20 novembre 2020 : Un Noël Extra

20 novembre 2020 : L’origine des saveurs

22 novembre 2020 : Dolly Parton c’est Noël chez nous

22 novembre 2020 : Mes Meilleures Amies

23 novembre 2020 : Shawn Mendes in Wonder

24 novembre 2020 : Une Ôde Américaine

25 novembre 2020 : Mossoul

25 novembre 2020 : L’Ascension

27 novembre 2020 : Dance Dreams Hot Chocolate Nutcracker

27 novembre 2020 : The Call

27 novembre 2020 : N’écoute pas

27 novembre 2020 : La Belva

28 novembre 2020 : L’étoile de Noël

28 novembre 2020 : L’Expérience interdite Flatliners

30 novembre 2020 : Finding Agnes

Prochainement ;: Le Quatrième Procès

Séries Télévisées :

1er novembre 2020 : M’entends-tu ? – saison 2

3 novembre 2020 : Record of Youth – saison 1

4 novembre 2020 : Love & Anarchy – saison 1

5 novembre 2020 : Paranormal – saison 1

10 novembre 2020 : Dash & Lily – saison 1

13 novembre 2020 : Coup pour coup – saison 1

15 novembre 2020 : The Crown – saison 4

17 novembre 2020 : We Are the Champions – saison 1

18 novembre 2020 : Noël s’invite à la maison – saison 1

20 novembre 2020 : A choeur ouvert – saison 1

27 novembre 2020 : Sugar Rush Noël – saison 2

Enfants :

5 novembre 2020 : Bob l’éponge le film – éponge en eau trouble

10 novembre 2020 : Niko Nickel le camion poubelle

17 novembre 2020 : Baby Boss les affaires reprennent – saison 4

27 novembre 2020 : Tut tut Cory Bolides Noëm

29 novembre 2020 : Les P’tits boud”zoos jour de fête