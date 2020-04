L’App Store d’Apple et d’autres services lancés dans des dizaines de pays

Apple a officiellement annoncé le lancement de l’App Store, Arcade, Podcasts et iCloud dans 20 nouveaux pays.

Apple a officiellement élargi la portée de ses services, avec le lancement de l’App Store, d’Apple Arcade, d’Apple Podcasts et d’iCloud dans 20 nouveaux pays. Pendant ce temps, Apple Music fait ses débuts dans un total de 72 nouveaux marchés. Les utilisateurs qui s’inscrivent à l’essai gratuit d’Apple Music dans 52 des nouveaux pays pourront utiliser le service gratuitement pendant six mois, par rapport aux offres d’essai habituelles de trois mois.

Cela signifie que davantage d’utilisateurs Apple dans le monde peuvent accéder aux fonctionnalités clés de ses appareils. C’est presque incroyable de croire qu’il y a des gens dans le monde qui utilisent des iPhone, sans accès à l’App Store. Cette expansion aidera Apple à augmenter ses revenus de services, en plus d’offrir de nouvelles opportunités de monétisation aux développeurs.

Selon le communiqué de presse, l’App Store, Apple Arcade, Apple Music, Podcasts et iCloud sont désormais disponibles dans:

Afrique: Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Libye, Maroc, Rwanda et Zambie.

Asie-Pacifique: Maldives et Myanmar.

Europe: Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Monténégro et Serbie.

Moyen-Orient: Afghanistan (hors Apple Music) et Irak.

Océanie: Nauru (hors Apple Music), Tonga et Vanuatu.

Apple Music sera également disponible dans ces pays, avec un essai promotionnel de six mois.

Afrique: Algérie, Angola, Bénin, Tchad, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie et Tunisie.

Asie-Pacifique: Bhoutan.

Europe: Croatie, Islande et Macédoine du Nord.

Amérique latine et Caraïbes: Bahamas, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Turks et Caïques et Uruguay.

Moyen-Orient: Koweït, Qatar et Yémen.

Océanie: Îles Salomon.

Bien entendu, les utilisateurs de ces zones peuvent s’attendre à un contenu localisé qui soit géographiquement approprié. Par exemple, Apple Music lance de nouvelles listes de lecture ciblées localement comme Africa Now ou Ghana Bounce.

Financièrement, Apple a dépendu de ses Services pour stimuler la croissance de ses revenus ces dernières années. La majorité de ces revenus provient de la part de 30% qu’Apple récupère sur les transactions sur son App Store. La firme de Cupertino a récemment montré de fortes ambitions pour diversifier et développer cette source de revenus. Jusqu’à l’année dernière, les services de contenu d’Apple étaient limités à Apple Music et à l’iTunes Store. En 2019, Apple a lancé les initiatives Apple News +, Apple Arcade et Apple TV +.

La société devrait également lancer un ensemble de services multimédias dans les deux prochaines années, qui offrirait une combinaison d’Apple Music, d’Apple News +, d’Apple Arcade et d’Apple TV + pour un tarif mensuel inférieur à l’achat de chaque service individuellement.