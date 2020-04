Facebook lance une application gaming dédiée pour concurrencer Twitch, YouTube

Afin de concurrencer Twitch, YouTube, Facebook a décidé de lancer une application de streaming pour la communauté des gamers.

Twitch et YouTube n’ont pas beaucoup de concurrence en ce qui concerne les plateformes de streaming pour la communauté des joueurs, mais Facebook veut changer cela avec une nouvelle application mobile dédiée aux jeux vidéo.

L’application de Facebook sera en grande partie organisée et concentrée sur la communauté du streaming, bien qu’elle mettra également en évidence des jeux occasionnels auxquels les gens pourraient déjà jouer en ligne, notamment Words with Friends, selon le New York Times. L’application, qui devrait être introduite le 20 avril, ne serait également disponible que sur les appareils Android dans un premier temps. La société prévoit de publier l’application pour les appareils iOS une fois qu’«Apple approuvera celle-ci».

Avec la croissance continue de Facebook Gaming, et l’augmentation actuelle de l’audience et du streaming dans son ensemble alors que les gens sont coincés à la maison pendant la pandémie, la société a le sentiment que le moment est idéal pour lancer l’application. Il devait initialement être lancé en juin, selon le Times, mais Facebook l’a déplacé pour répondre à la demande actuelle.

📣 Launch announcement 📣🧵 1/ We know you’ve waited patiently. Well folks the day has come: we're launching FarmVille in VR! j/k, sorry, kind mobs of Twitter, don’t @ us! We're actually launching the Facebook Gaming app on Google Play. Download NOW 👉 https://t.co/6wzoSRD3Gj pic.twitter.com/5YzVxmklHm — Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) April 20, 2020

« Investir dans le jeu en général est devenu une priorité pour nous parce que nous voyons le jeu comme une forme de divertissement qui connecte vraiment les gens », a déclaré Fidji Simo, responsable de l’application Facebook, au New York Times. « C’est un divertissement qui n’est pas seulement une forme de consommation passive, mais un divertissement interactif qui rassemble les gens. »

Facebook a investi dans le jeu pendant des années et a essayé de développer sa communauté de streaming en s’associant avec différents créateurs et en organisant des tournois d’esports. Malgré la large base d’utilisateurs de Facebook, plus de 2,5 milliards de personnes utilisent Facebook chaque mois, il est toujours en retard sur Twitch et YouTube (appartenant respectivement à Amazon et Google) en ce qui concerne les heures de jeu regardées.

Cela dit, Facebook Gaming se développe. Facebook Gaming a vu une augmentation de 210% des heures regardées entre décembre 2018 et décembre 2019, selon un rapport de la société de logiciels de streaming StreamElements, qui réalise des rapports réguliers sur l’industrie du streaming avec le partenaire analytique Arsenal.gg.