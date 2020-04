Le Comic-Con de San Diego annulé pour la première fois en 50 ans

Pour la première fois en 50 ans, le célèbre Comic-Con de San Diego a été annulé par mesure de précaution face à l’épidémie de coronavirus.

San Diego Comic-Con, l’une des plus grandes conventions de bandes dessinées au monde, est officiellement annulée. La convention se déroulera plutôt l’année prochaine, du 22 juillet au 25 juillet 2021.

Le Comic-Con de San Diego, souvent appelé SDCC, devait se dérouler du 23 au 26 juillet. Les personnes qui ont déjà acheté des badges pour la convention auront la possibilité de demander un remboursement complet ou de transférer leurs badges à Comic-Con 2021, selon les organisateurs. Ceux qui ont réservé des hôtels via onPeak, le service utilisé en partenariat avec SDCC, verront également leurs dépôts remboursés.

« La surveillance continue des avis de santé et les récentes déclarations du gouverneur de Californie ont clairement montré qu’il ne serait pas prudent d’aller de l’avant avec les plans pour cette année », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

San Diego Comic-Con est un boom majeur pour la ville. Plus de 130 000 personnes ont assisté en 2018, avec des chiffres similaires signalés en 2017 et 2016. Les gens viennent du monde entier, et l’événement est un boom massif pour les entreprises locales de San Diego.

Le SDCC est le dernier événement d’envergure à être annulé en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus. La Game Developers Conference, le Mobile World Congress, la conférence des développeurs F8 de Facebook, la conférence Cloud Next de Google, l’E3 et la conférence des développeurs I/O de Google ne sont que quelques-unes des autres conférences qui ont subi des retards, des annulations ou ont été déplacées pour être tenues virtuellement.

« Les temps extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires et bien que nous soyons attristés de prendre cette mesure, nous savons que c’est la bonne décision », a déclaré David Glanzer, porte-parole de l’organisation, dans un communiqué. «Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons tous nous retrouver et partager dans la communauté que nous aimons et apprécions tous.»