Google lance l’offre gratuite de Stadia avec deux mois de Pro

Stadia : la version gratuite est enfin disponible. Les membres actuels bénéficient également de deux mois gratuits.

Mercredi, Google a finalement déployé la version gratuite de son service de jeux Stadia. Tous les joueurs ont besoin d’une adresse Gmail et d’un contrôleur ou d’un clavier et d’une souris compatibles. Pour célébrer le lancement, il propose gratuitement deux mois d’abonnement Pro. Si vous êtes déjà abonné à Stadia Pro, ne vous sentez pas exclu. Dans le cadre de la promotion, Google ne facturera pas les membres existants au cours des deux prochains mois.

Vous n’avez plus besoin d’un code d’invitation pour ouvrir un compte Stadia, mais vous devrez vous inscrire au niveau gratuit via l’application Google Stadia pour Android et iOS. Appuyez simplement sur « Commencer » et suivez les invites. Lorsqu’il demande un code d’invitation, appuyez sur « Continuer sans code ».

Une fois entré, il vous demandera de configurer vos informations de compte, telles que votre nom d’utilisateur et votre avatar. Après cela, vous serez automatiquement inscrit dans Pro. Après la période de promotion, votre abonnement sera automatiquement renouvelé à 10 $ par mois, mais vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Cet essai de deux mois sera le moment idéal pour essayer le service et de tester les jeux gratuits d’Avril. Il y a actuellement neuf freebies de disponible :

Destiny 2: The Collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks (on Stacks)

Thumper

Il convient de noter qu’une fois que vous revenez à l’offre gratuite, vous n’aurez plus accès à aucun des jeux gratuits. Cependant, vous conserverez l’un des jeux achetés pendant votre abonnement, même si vous rétrogradez vers le service de base. Vous devez également noter que les avantages de Stadia Pro comme les jeux 4K et Dolby 5.1 Surround seront rétrogradés en 1080p et en son stéréo lors du passage à Stadia Free.

En parlant de cela, Google a mentionné qu’en raison de l’augmentation du trafic lors des commandes à domicile, il passait par défaut les comptes Pro en streaming 1080p. Le switch n’est pas une restriction, rappelez-vous, juste une modification des paramètres Stadia. Les utilisateurs qui souhaitent continuer en 4K doivent uniquement modifier le paramètre via l’application Stadia.

L’option gratuite n’est pas disponible dans toutes les régions. Google indique qu’il a prévu un déploiement échelonné au cours des prochaines 48 heures dans 14 pays. Les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande peuvent commencer à s’inscrire dans les deux prochains jours.