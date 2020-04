Google Duo présente quelques nouveautés, notamment l’encodage des appels vidéo en AV1

Google Duo s’équipe de nombreuses nouveautés afin de concurrencer un peu plus les outils comme Apple FaceTime.

Beaucoup de gens utilisent les appels vidéo comme moyen de rester en contact avec leurs amis, leur famille et leurs collègues. Google Duo a ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment le nouveau codec vidéo AV1 qui améliore la qualité vidéo pour les appels vidéo à faible bande passante. Cela devrait aider ceux qui ont une mauvaise connexion cellulaire ou Internet.

Avec une grande partie du monde passant à la vidéoconférence, Google essaie de renforcer son application Duo avec quelques nouvelles fonctionnalités. Google Duo est principalement un concurrent de FaceTime, mais la société a déclaré avoir vu son nombre d’appels 8 fois plus élevé ces dernières semaines.

La principale des nouvelles fonctionnalités est la prise en charge d’un nouvel algorithme de compression AOMedia Video 1 (AV1) qui améliore considérablement la qualité et la fiabilité de la vidéo. Cette technologie de compression est particulièrement utile pour les appels vidéo à faible bande passante. Le GIF ci-dessous montre les améliorations apportées par la technologie lorsqu’elle est utilisée sur un appel vidéo à seulement 30 kbps:

Il existe une nette différence de qualité entre les moitiés gauche et droite de la comparaison vidéo. Cela pourrait s’avérer utile pour les personnes ayant une faible réception cellulaire dans les zones rurales ou tout simplement une période de connexion Internet plus lente.

Le codec vidéo AV1 est un nouvel algorithme de compression plus efficace que le codec VP9 généralement utilisé par les services de streaming. En fait, Netflix commence à remplacer VP9 par AV1. Facebook a publié un article de blog sur son site d’ingénierie qui montre comment AV1 bat VP9 et H.264. Le codec AV1 est environ 30% plus rapide que VP9 et entre 46 et 50% plus rapide que H.264.

D’autres améliorations de Google Duo incluent la possibilité de prendre des photos de l’appel vidéo au lieu d’avoir à faire une capture d’écran et de prendre en charge jusqu’à 12 participants à la fois. Avant que Duo ne limite le nombre maximum de personnes à seulement 8. À titre de comparaison, Apple FaceTime peut en contenir 32 en un seul appel (tant que tout le monde a un appareil Apple qui est).

Google annonce que les nouvelles mises à jour seront déployées dans les prochaines semaines.