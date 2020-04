Été 2020 : pourquoi opter pour un rafraîchisseur d’air ?

Le rafraîchisseur d’air s’impose comme une solution intermédiaire entre le ventilateur et le climatiseur. Voici pourquoi vous devriez l’adopter dès cet été !

Pourquoi opter pour un rafraîchisseur d’air cet été ?

Vous risquez de passer beaucoup de temps à la maison cet été. Si le confinement devrait commencer à être levé de manière progressive à partir du 11 mai prochain, il y a fort à parier que les voyages, les loisirs de plein air et autres activités d’extérieur soient fortement régulées pour des raisons évidentes de santé. D’un autre côté, les épisodes caniculaires deviennent de plus en plus fréquents dans l’Hexagone. Vous allez donc devoir prendre vos dispositions pour vous rafraîchir chez vous, sans forcément casser la tirelire.

Vous avez trois options : le climatiseur, efficace mais cher à l’achat et à l’usage et polluant, le ventilateur, économique mais très peu efficace en été, puis le refroidisseur d’air, une solution intermédiaire qui cumule les bons points ! On vous explique dans cet article pourquoi le rafraîchisseur d’air pourrait signer votre salut à l’été 2020 !

Le climatiseur, le ventilateur et le refroidisseur d’air visent le même objectif : vous rafraîchir lorsque le thermomètre s’affole en été. Les refroidisseurs d’air existent depuis des siècles, mais leur mode opératoire a été revu pour gagner en efficacité. Les climatiseurs, d’autre part, ont vu le jour beaucoup récemment, conséquemment au perfectionnement du compresseur. La ventilation (manuelle) de son côté est aussi veille que l’Homme. Nous allons examiner dans cet article les avantages à choisir un rafraîchisseur d’air pour maintenir votre confort cet été sans alourdir votre facture outre-mesure.

#1 Installer un rafraîchisseur d’air est un jeu d’enfant

Le rafraîchisseur d’air permet des économies à plusieurs niveaux : à l’achat, à l’usage mais aussi à l’installation, puisque vous allez pouvoir tout faire vous-même, sans recourir à un technicien, même si vous n’êtes pas spécialement bricoleur. L’entretien répond à la même logique. Les refroidisseurs d’air adoptent u mode opératoire simple avec peu de pièces, ce qui réduit également les risques de pannes et la nécessité de changer les pièces détachées.

#2 Un coût de fonctionnement minimal

Vous pouvez vous attendre à une réduction d’environ 80 % de la facture d’électricité d’un refroidisseur d’air par rapport à un climatiseur, ce qui le rend très économique à long terme. En France, il n’est pas rare de voir la facture énergétique doubler voire tripler en été si l’on est adepte de l’air conditionné. En optant plutôt pour un rafraîchisseur d’air, qui pourra réduire la température ambiante d’une pièce fermée de 4° C, vous n’allez « alourdir » votre facture électrique que de 20 % au maximum. En somme, cela représente plusieurs centaines d’euros d’économies.

#3 Le rafraîchisseur d’air, respectueux de l’environnement

La plupart des appareils ménagers émettent du dioxyde de carbone lorsqu’ils fonctionnent. Ce gaz est très nocif pour l’Homme. Lorsqu’il est inhalé en grande quantité, il peut provoquer de graves problèmes de santé, notamment sur le plan respiratoire. Les appareils électroménagers les plus polluants sont ceux qui sont dotés d’un compresseur, comme le climatiseur. De son côté, le rafraîchisseur d’air n’émet pratique pas de CO2, ce qui vous permettra de faire baisser la température sans alourdir le bilan carbone de votre foyer.

#4 Ils offrent un air plus frais



Alors oui, le rafraîchisseur d’air n’est pas aussi puissant que le climatiseur. Il ne permet pas de contrôler la température « finale » de la pièce. Il faut toutefois savoir que les modèles les plus récents peuvent faire baisser la température d’une pièce fermée de 4 à 5° C. Le rafraîchisseur d’air s’impose donc comme le meilleur compromis entre le climatiseur et le ventilateur, avec un coût d’achat et de fonctionnement imbattable.

Le refroidisseur d’air utilise le processus naturel de refroidissement par évaporation pour générer de l’air frais, tandis que le climatiseur utilise des produits chimiques artificiels par le biais du processus de réfrigération. Dans le refroidisseur d’air, de l’eau est régulièrement pompée du réservoir ou de la source d’eau pour mouiller les coussins de refroidissement. De l’air chaud est aspiré dans la machine pour passer à travers les coussins de refroidissement. La chaleur de l’air est utilisée pour déplacer les molécules d’eau du coussin. Cela permet de réduire la température de l’air et d’y ajouter de l’humidité. L’air devient ainsi plus frais sans impact sur sa qualité et « respirabilité ».