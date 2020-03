Twitter teste les publications qui disparaissent après 24 heures

Twitter teste actuellement au Brésil les « Fleets », des tweets qui disparaissent au bout de 24 heures.

Twitter saute enfin à bord du train du contenu éphémère. À partir d’aujourd’hui, la plateforme américaine teste une nouvelle fonctionnalité appelée « Fleets », des publications temporaires qui disparaissent après 24 heures et qui n’ont plus de likes, de commentaires publics ou de retweets.

En annonçant la fonctionnalité, le chef de produit Mo Al Adham a déclaré que certaines personnes ne se sentaient pas sûres de tweeter parce que les tweets sont publics, permanents et affichent les engagements publics tels que les likes et les retweets.

Les « Fleets » sont présentés comme une alternative pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec la nature perpétuelle des tweets standards. Ils peuvent inclure du texte, des vidéos, des GIFs et des photos et peuvent être répondus directement via DM tant que vos DM sont ouverts. Les Fleets sont affichés en haut de votre page d’accueil et sont visibles par toute personne ayant accès à votre profil complet.

« Dans un premier sondage, les gens nous ont dit qu’une fois que les Fleets ont disparu, ils sont plus à l’aise de partager leurs pensées quotidiennes et quotidiennes », a déclaré Adham.

Le concept de contenu éphémère a vraiment pris son envol ces dernières années sur des plateformes comme Snapchat et Instagram mais ne vous y trompez pas : une fois que vous avez mis quelque chose sur Internet, ce contenu est là pour toujours. Dès qu’il est publié, quelqu’un peut faire une capture d’écran. Et la Wayback Machine? Cela fonctionnera-t-il avec les fleets de la même manière qu’avec les tweets ?

Nous vous rappelons que si vous êtes réellement préoccupé par le fait qu’une pensée ou une opinion soit partagée sur Internet, ne la mettez pas en ligne, tout simplement.

La fonctionnalité est actuellement testée au Brésil. En fonction du déroulement des tests, Twitter décidera s’il souhaite étendre la fonctionnalité à d’autres pays.