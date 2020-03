Apple préparerait un MacBook Pro 14,1 pouces

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple s’apprêterait à lancer un MacBook Pro 14,1 pouces.

Bien que le nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple soit impressionnant, nombreux sont ceux qui souhaitent qu’une version plus compacte de 14 pouces existe. Les observateurs de l’industrie ont confirmé qu’Apple en préparait un qui abandonnait également le mal aimé clavier papillon.

En novembre dernier, Apple a publié un MacBook Pro 16 pouces qui conserve le même encombrement que la version 15 pouces, le remplaçant efficacement tout en offrant plus de puissance, une batterie plus grande, des haut-parleurs nettement meilleurs et un clavier à ciseaux plus fiable.

Naturellement, beaucoup étaient enthousiasmés par la possibilité d’une mise à niveau similaire pour le modèle 13 pouces, ce qui semblait logique et n’a pas été refusé par Phil Schiller lors d’une interview sur le MacBook Pro 16 pouces. Schiller a seulement laissé entendre que l’enthousiasme des clients autour du nouveau modèle augmenterait les chances de voir des choses similaires faites à d’autres produits de la gamme Apple.

Selon l’analyste spécialisé Ming-Chi Kuo, il y a en effet un modèle de 14,1 pouces avec un clavier à ciseaux en préparation pour un peu plus tard cette année. Encore mieux, Apple chercherait à mettre à jour l’écran vers le mini-LED en 2020 et 2021 dans plusieurs de ses produits tels que l’iPad mini 7,9 pouces, l’iPad 10,2 pouces, l’iPad Pro 12,9 pouces, l’iMac Pro 27 pouces, ainsi que le MacBook Pro 16 pouces.

Le choix d’Apple du mini-LED à la place de l’OLED est logique, car le premier a la plupart des avantages du dernier sans au moins deux des inconvénients. Plus précisément, la mini-LED ne souffre pas de brûlure et est moins coûteux à fabriquer en raison de meilleurs rendements sur les grands écrans.

Cela ne doit pas être confondu avec le micro-LED, qui fonctionne davantage comme l’OLED. Les écrans Mini-LED reposent sur un ensemble de centaines ou de milliers de petites LED de rétroéclairage qui permettent d’obtenir des noirs vraiment sombres grâce à une gradation locale.

Fait intéressant, Kuo note que l’épidémie de coronavirus n’a pas forcé Apple à repousser les dates de sortie, et le PDG Tim Cook a déclaré cette semaine lors d’une interview que les usines chinoises commençaient à rouvrir et à accélérer la production.