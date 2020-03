Twitter encourage fortement ses employés à travailler à domicile pour éviter la propagation du coronavirus

Twitter a annoncé qu’il encourageait fortement ses employés à travailler depuis chez eux pour éviter la propagation du coronavirus.

Twitter a annoncé qu’il «encouragerait fortement» tous ses employés du monde entier à travailler à domicile «si possible», car la société cherche à empêcher la propagation du nouveau coronavirus, le COVID-19. L’entreprise n’a pas précisé combien de temps elle encouragera les employés à rester chez eux.

La demande pour les employés de travailler à domicile n’est pas une exigence obligatoire, et ceux qui préfèrent ou doivent venir dans les bureaux de Twitter seront toujours autorisés à le faire (sauf à Hong Kong, au Japon et en Corée du Sud, en raison des restrictions gouvernementales sur place). L’annonce de Twitter note également qu’elle s’efforce d’augmenter le nettoyage et la désinfection en profondeur, en ajoutant des avis supplémentaires pour une bonne hygiène, et en préemballant et en plaquant les aliments pour éviter la propagation du virus.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a également annoncé qu’une politique similaire serait mise en place à Square (dont il est également PDG).

Out of an abundance of caution and care, both @Twitter and @Square are taking significant measures to help lower the probability of spread of #coronavirus #covid19, including strongly encouraging all of our employees globally to work from home if able. More here:

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) March 3, 2020