Twitter corrige un problème flagrant qui permettait aux publicités de cibler les néo-nazis

Twitter a corrigé son outil publicitaire qui permettait de cibler des néo-nazis, des homophobes et des personnes fragiles.

Une expérience de la BBC a révélé que les annonceurs pouvaient utiliser certains mots clés pour diffuser des annonces sur Twitter à des groupes de personnes qui manifestent de l’intérêt pour des sujets sensibles liés aux groupes de haine et aux termes discriminatoires. Twitter dit qu’il a résolu le problème et promet de continuer à appliquer ses politiques publicitaires à l’avenir, « y compris le contenu inapproprié ciblant les mineurs ».

Entre tous les problèmes de sécurité qui exposent vos données personnelles, Twitter se bat encore plus pour nettoyer sa plateforme de discours de haine et de trolls.

Plus tôt dans la journée, Twitter s’est excusé après que la BBC ait découvert qu’il était possible d’utiliser les outils de ciblage publicitaire de l’entreprise de manière à enfreindre les règles concernant le contenu acceptable sur la plateforme. Le réseau social s’est également empressé de résoudre le problème, et un porte-parole a expliqué que c’était le résultat d’une mauvaise application des politiques existantes qui sont censées empêcher un tel abus.

La première des expériences de la BBC a été mise en place pour cibler les utilisateurs de Twitter sur la base de mots clés spécifiques tels que « suprémacistes blancs », « anti-gay », « transphobe » et « néo-nazi ». Les politiques de Twitter interdisent normalement de cibler des catégories sensibles comme celles-ci, ou tout ce qui a à voir avec l’appartenance religieuse, les origines raciales et ethniques, les problèmes médicaux ou la vie sexuelle.

L’organisation de presse a diffusé l’annonce pendant environ deux heures pour un coût total d’environ 5 $, ce qui a permis à 37 personnes de voir et à cliquer sur l’annonce. La deuxième expérience a ciblé des utilisateurs âgés de 13 à 24 ans avec des mots clés tels que « boulimie » et « anorexie », qui ont été vus par 255 personnes et cliqués par 14 avant d’être supprimés par la BBC.

Fait intéressant, les outils de Twitter ont montré que l’utilisation du terme «néonazi» pouvait cibler un public d’environ 67 000 à 81 000 personnes au Royaume-Uni seulement. L’utilisation de «l’islamophobie» dans une campagne publicitaire a montré un potentiel encore plus élevé de 93 000 à 114 000 personnes. Mais plus important encore, cela montre que Twitter recueille beaucoup de données sur ses utilisateurs, qui pourraient être utilisées abusivement par des annonceurs qui ciblent des personnes ayant des opinions extrémistes et autrement discutables.

Twitter dit qu’il a une liste de « mots sensibles » qui est constamment mise à jour pour empêcher les annonceurs de les utiliser pour cibler les utilisateurs sur la base de ces termes, et qu’il s’agit d’un cas où il ne suffit pas d’empêcher un abus. Le géant social a une interdiction totale des publicités politiques, donc au moins il n’y a aucun moyen d’en abuser.