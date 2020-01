Avec les départs des stars de la plateforme, Twitch voit son audience chuter

Avec le départ de plusieurs de ses vedettes comme Ninja et Shroud, Twitch voit son audience chuter.

Alors que Twitch continue d’être le roi incontesté des jeux en streaming, d’autres plateformes telles que Mixer et YouTube Gaming viennent concurrencer Twitch. Cela semble avoir eu un impact sur le nombre total de visionnages de Twitch, chaque plateforme s’efforçant d’attirer les meilleurs talents.

Selon Streamlabs et Newzoo, au cours des trois derniers mois, Twitch a vu son nombre total d’heures passées de 2,6 millions à 2,3 millions. Pendant ce temps, Microsoft a pu doubler la base d’utilisateurs de Mixer et même YouTube Gaming a vu une augmentation du contenu regardé. Cela dit, Twitch a encore enregistré une croissance globale de 12% de l’audience en 2019 par rapport à 2018.

L’une des raisons de la baisse des vues est le nombre de top streamers qui ont quitté Twitch pour des plateformes concurrentes. Tyler Blevins, alias Ninja, a lancé l’exode Twitch quand il a annoncé en août qu’il allait diffuser exclusivement sur le service Mixer de Microsoft.

Compte tenu de l’influence de Ninja sur la scène Fortnite, y compris l’obtention de son propre skin Fortnite dans le jeu, cela a été une perte massive pour Twitch.

Mixer a annoncé l’arrivée d’un autre top streamer Twitch quelques mois plus tard, à savoir Michael Grzsesiek, alias Shroud. Il était bien connu pour diffuser des jeux de tir tels que Apex Legends et Rainbow Six: Siege. Avec Ninja, les deux ont recueilli plus de 20 millions d’abonnés Twitch au total.

Microsoft utilise certainement ses ressources considérables pour consolider Mixer en tant que concurrent légitime de Twitch. Selon le rapport, Mixer a doublé son audience de 2018 à 2019 et possède presque le même nombre de chaînes de streaming uniques que Twitch.

Pour ne pas être en reste, YouTube Gaming a fait venir un streamer renommé, CouRage, pour diffuser exclusivement sur sa plateforme. Globalement, la plateforme a enregistré une augmentation de 46% de ses heures de visionnage en 2019 et représente environ 22% de part de marché. TechCrunch souligne cependant que la grande augmentation des heures n’est probablement pas due à un seul streamer mais à la diffusion d’événements d’esports.

Twitch reste de loin la plateforme de streaming la plus populaire, mais Mixer et YouTube font des progrès significatifs à part entière. Même Facebook essaie de faire connaître son nom en saisissant quelques streamers bien connus tels que Disguised Toast et Corinna Kopf. La concurrence est toujours bonne pour les consommateurs et elle va encore s’améliorer à l’avenir.