Square Enix a publié une démo pour la première mission de Final Fantasy VII Remake

Square Enix a publié la démo de Final Fantasy 7 remake, qui est disponible sur le PlayStation Store.

Pour certains, Final Fantasy VII Remake met trop de temps à arriver. Pour les faire patienter, Square Enix a sorti une démo. Elle devrait également servir de bon exemple pour ceux qui ne savent toujours pas si le remake sera bon.

La démo de Final Fantasy VII Remake comprend le premier chapitre du jeu, la mission de bombardement du réacteur Mako tout au long de l’évasion. « le premier volet de FINAL FANTASY VII REMAKE retrace avec une profondeur nouvelle les événements qui secouent Midgar jusqu’à la fuite des héros hors de la ville ». Le Remake proprement dit est « plus réaliste que jamais » avec « des combats à la fois dynamiques et tactiques mêlant actions en temps réel et commandes classiques »

Square Enix prend des risques avec le remake car le studio s’éloigne assez des origines JRPG du titre de 1997. Ici, l’équipe présente de nouveaux personnages, monstres et traditions.

De plus, au lieu du système basé sur un menu « Active Time Battle » (ATB), les joueurs s’engageront davantage dans un style de jeu d’action-RPG contrôlant le personnage en temps réel. Cependant, les développeurs ont inclus un «mode classique», qui joue plus comme le système ATB d’origine.

C’est suffisant pour bouleverser les puristes, mais pas assez pour en faire un mauvais jeu, surtout pour un public plus jeune. Cela se résumera à la façon dont il est bien exécuté. Heureusement, Square Enix nous donne un avant-goût avant de songer à l’achat.

La démo de Final Fantasy VII Remake est disponible sur le PlayStation Store. Ceux qui téléchargent la démo d’ici le 11 mai peuvent également obtenir un thème PS4 gratuit pour l’accompagner.

Les développeurs ont reporté la date de sortie originale du 3 mars à une autre non spécifiée en avril afin de lui donner un « polissage » final. Ils ont maintenant avoué l’exclusivité PlayStation 4 prévue pour le 10 avril 2020. Il serait disponible pour Xbox et PC l’année prochaine.