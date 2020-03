TikTok : il gagne plus de 4 000 dollars en se filmant en train de dormir

Sur l’application chinoise TikTok, un homme gagne plus de 4 000 dollars en se filmant en train de dormir.

Coincés à la maison pendant l’épidémie de coronavirus, les Chinois se sont tournés vers de courtes vidéos et des streams pour vaincre leur ennui.

Alors que la plupart des Chinois se sont retrouvaient coincés chez eux au milieu de l’épidémie de coronavirus, des millions d’utilisateurs de l’application chinoise Douyin (TikTok) se connectent pour regarder la diffusion en direct d’un homme endormi.

Il se fait appelé Yuansan et s’est d’abord endormi en direct le 9 février, à l’origine pour vérifier s’il ronflait. Il s’est réveillé le lendemain pour découvrir que sa chaîne avait amassé des centaines de milliers de spectateurs au cours des cinq heures de diffusion en direct.

Cela a incité le jeune streamer, qui vient de la province du Jiangxi (sud-est de la Chine), à ​​répéter sa performance. Sa chaîne est rapidement devenue virale, rassemblant jusqu’à 18,5 millions d’internautes et près d’un million de followers. Yuansan a également généré des sommes importantes avec son live, les spectateurs lui donnant des cadeaux virtuels d’une valeur allant jusqu’à 76 800 yuans (11 000 dollars) à titre de pourboires.

Comme les créateurs de TikTok peuvent convertir leurs cadeaux virtuels en argent, Yuansan a jusqu’à présent gagné plus de 30 000 yuans (environ 4 000 dollars) en dormant littéralement.

« Je ne veux vraiment plus me filmer en direct en train de dormir », a déclaré Yuansan à un média local lors d’une récente interview. Il a dit qu’il ne savait pas pourquoi son idée avait attiré une telle audience et a reconnu que la célébrité ne durerait probablement pas.

« Merci les gars d’être venus me voir ces jours-ci, mais je ne prévois pas de refaire un direct de sitôt », explique Yuansan sur sa chaîne. «J’ai récemment ressenti le sentiment d’être une célébrité sur Internet et je n’ai rien à regretter. J’essaierai de produire de courtes vidéos de qualité. «

La popularité inattendue de Yuansan est survenue à un moment où la plupart des Chinois restaient chez eux, une mesure pour endiguer la propagation du coronavirus, alors que les écoles, les cinémas, les bars et les gymnases étaient fermés. En conséquence, beaucoup se sont tournés vers le monde virtuel pour vaincre leur ennui.