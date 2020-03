Après Youtube, Amazon, ou bien encore Netflix, Sony limite la vitesse de téléchargement sur le PlayStation Store en Europe.

Avec un pic d’utilisation d’Internet pendant la crise pandémique actuelle, les entreprises ayant des besoins importants en bande passante commencent à réduire leurs vitesses de réseau. Les services de streaming vidéo ont été les premiers à appliquer des restrictions en limitant la résolution du contenu vidéo. Sony a rejoint l’effort en limitant les vitesses de téléchargement des jeux vendus sur le PlayStation Store.

Sony est le dernier à avoir commencé à limiter l’utilisation du haut débit en Europe en raison du confinement appliqué dans de nombreux pays à cause du coronavirus. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle limiterait les vitesses de téléchargement de PlayStation dans l’UE, ajoutant que les jeux multijoueurs ne seraient pas affectés.



«Nous pensons qu’il est important de faire notre part pour résoudre les problèmes de stabilité d’Internet, car un nombre sans précédent de personnes pratiquent la distanciation sociale et dépendent de plus en plus de l’accès à Internet», a déclaré Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment. « Les joueurs peuvent connaître des téléchargements de jeux un peu plus lents ou retardés, mais apprécieront toujours un gameplay robuste. »

Netflix a commencé la semaine dernière à restreindre la bande passante en diminuant les débits pendant au moins 30 jours suite à la demande des responsables de l’UE. Vendredi, Amazon et YouTube ont également adhéré aux recommandations. Disney + et Facebook ont ​​également capitulé. Bien que ces restrictions se limitent principalement à l’UE et au Royaume-Uni pour l’instant, YouTube a annoncé aujourd’hui qu’il étendrait ses efforts de limitation dans le monde entier.

Sony est la première entreprise à prendre des mesures pour réduire l’utilisation du jeu afin d’atténuer la congestion Internet croissante provoquée par l’éloignement social et les personnes travaillant à domicile. Il sera intéressant de voir si d’autres emboîtent le pas.

Alors que les boutiques numériques comme Steam et Epic peuvent réduire les taux de téléchargement sans trop de perturbations, des services comme Stadia, GeForce Now et d’autres plateformes de streaming de jeux auraient du mal à réduire la bande passante. Les jeux en streaming ne sont pas la même chose que les vidéos en streaming, et même une légère réduction du débit binaire peut entraîner des problèmes bien au-delà de la portée de la qualité d’image.

Jusqu’à présent, rien n’indique que des plateformes comme celles-ci ressentent une pression pour réduire la bande passante, mais les choses pourraient changer à mesure que la congestion se poursuit.