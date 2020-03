HP tease un nouveau casque VR en partenariat avec Valve et Microsoft

Hp a teasé un nouveau casque VR, le Reverb G2, successeur du Reverb, développé en partenariat avec Microsoft et Valve.

HP tease une nouvelle version de son casque de réalité virtuelle Reverb, fabriqué en collaboration avec Microsoft et Valve. L’annonce coïncide avec la sortie par Valve de Half-Life: Alyx, le jeu VR le plus attendu de l’année. Il y a peu de détails, mais le site Web de HP qualifie son nouveau casque «d’expérience plus immersive, confortable et compatible» que le Reverb, et un e-mail de la société le décrit comme «un casque VR sans compromis».

Le Reverb à 708€ faisait partie de la gamme Windows Mixed Reality de Microsoft, connue pour son écran haute résolution. La référence de HP à une «nouvelle norme en VR» suggère qu’il ne rivalise pas avec les appareils VR les moins chers, comme l’Oculus Rift S à 449€. Mais cela pourrait ne pas coûter autant que l’Index de 1009 € de Valve. Il n’y a pas de date de sortie, cependant, nous ne savons pas si cela est en raison de la pandémie de coronavirus, qui a ralenti la production des produits Valve et Oculus existants.

La plateforme SteamVR de Valve prend déjà en charge les casques de réalité mixte Windows aux côtés d’autres produits Oculus et HTC. Et le casque ressemble au précédent Reverb, avec deux points noirs qui impliquent l’utilisation de caméras de suivi Windows Mixed Reality, plutôt que des capteurs de suivi externes de style SteamVR. Nous ne savons donc pas ce que cette collaboration spécifique Microsoft / Valve / HP implique.

Notons cependant que Windows Mixed Reality a un système de suivi pratique et des contrôleurs médiocres, tandis que le Valve Index a un système de suivi peu pratique et les meilleurs contrôleurs en VR. Les contrôleurs actuels de Valve ne peuvent pas fonctionner avec le système de suivi HP. Mais leurs caractéristiques les plus distinctives utilisent des capteurs internes, pas des capteurs SteamVR, et étendre ceux au-delà de l’Index serait bon pour toutes les personnes impliquées.