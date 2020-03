OCS maintenant disponible sur Prime Video Channels

Amazon annonce l’arrivée d’OCS à Prime Video Channels pour les membres Prime de sa plateforme.

Amazon a lancé une nouvelle offre permettant d’avoir OCS directement sur sa plateforme en France. Les membres Prime de l’hexagone peuvent ainsi s’abonner et profiter des séries et films disponibles sur le service SVOD OCS. Parmi le contenu du catalogue, on retrouve notamment toutes les productions HBO telles que Westworld, Chernobyl., Watchmen, The Walking Dead saison 10, The Plot Against America, The Outsider, l’intégrale de Game of Thrones et la série OCS Originals Devils. Au niveau des films, les amateurs de blockbusters pourront aussi regarder MIB International, Spiderman: Far From Home, Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu, Larguées et Alad’2.

OCS est disponible pour les membres Prime au sein de Prime Video Channels pour 11.99 euros/mois, avec un mois d’essai gratuit.

OCS es disponible sur Prime Video Channels depuis le 18 Mars 2020.

Prime Video Channels est un service de streaming qui permet aux membres Prime de s’abonner à des chaines TV payantes, à la carte, sans engagement et avec la possibilité de résilier à tout moment. Tout le contenu est disponible sur l’application Prime Video, y compris sur les TV connectés et appareils mobiles.