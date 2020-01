CES 2020 : L’Asus ROG Swift 360Hz est le moniteur le plus rapide au monde

A l’occasion du CES 2020, Asus présente en partenariat avec Nvidia, un moniteur gaming ROG Swift 360, annoncé comme le plus rapide.

Ne clignez pas des yeux: si vous le faites, vous manqueriez environ 60 images du nouveau moniteur 360 Hz d’Asus, qui se rafraîchit toutes les 2,8 ms.

Asus et Nvidia se sont associés pour développer le ROG Swift 360Hz, qui est désormais officiellement le meilleur moyen de visualiser les titres d’esports. Il est compatible G-Sync, donc il n’y a pas d’effets de tearing ou de ghosting malgré le taux de rafraîchissement sans précédent. Ailleurs se trouvent des statistiques de taux de rafraîchissement élevé typiques, avec une résolution de 1080p et une longueur de diagonale de 24,5 pouces.

Tout cela le rend parfait pour les compétitions d’esports, qui est naturellement son marché cible: qui diable est-il assez fou pour débourser à 360Hz? Il n’y a que deux raisons pour lesquelles les gens achèteront ce moniteur: premièrement, ils aiment les nouveautés; ou deux, ils jouent à CS: GO ou Overwatch à haut niveau, et donc chaque avantage possible est le bienvenue.

Il existe des preuves raisonnables montrant que les moniteurs à 240 Hz accélèrent un peu plus les temps de réponse des joueurs professionnels. Littéralement voir l’image quelques millisecondes plus tôt n’est pas pertinent au-delà des 120 images par seconde, c’est l’amélioration de la fluidité qui permet au cerveau de faire des ajustements qui améliorent la précision. Cela rend un peu plus facile de tirer sur une cible passant devant une fenêtre et d’aligner un tir à la tête sur quelqu’un qui est soudainement apparu à côté de vous.

La question est, est-ce que cela évolue jusqu’à 360 Hz? Asus et Nvidia disent que c’est le cas (surprise!), Et dans leurs tests, ils ont trouvé que la précision dans un flick shot était améliorée de 4% par rapport au 240 Hz, ce qui est une marge raisonnable pour un joueur professionnel. Pour un joueur classique, ce ne sera probablement pas une bonne proposition de valeur pour la somme scandaleuse que ce moniteur finira par coûter.

L’Asus ROG Swift 360Hz ne sera disponible que «plus tard cette année», mais nous espérons que d’ici là, Nvidia pourra nous offrir quelques cartes graphiques supplémentaires capables de pousser ce moniteur à ses limites.