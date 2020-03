Netflix renouvelle la série Perdus dans l’espace pour une troisième et dernière saison

Le reboot signé Netflix de Perdus dans l’espace a eu le feu vert de la plateforme pour une troisième et dernière saison.

Netflix a renouvelé sa série TV de science-fiction Perdus dans l’espace (Lost in Space en anglais) pour une troisième saison cette semaine, prolongeant le reboot de la série originale jusqu’en 2021. La nouvelle est arrivée avec une autre informations : la troisième saison sera la dernière.

Cette information n’est pas une surprise totale pour ceux qui ont suivi de près le reboot de la série du même titre des années 1960. Le producteur exécutif/showrunner Zack Estrin a déclaré que depuis le début, ils considéraient cette histoire comme une trilogie avec un début, un milieu et une fin clairs.

« Si quelqu’un mérite de reprendre son souffle avant sa prochaine mission, c’est Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr. Smith … et le Robot », a ajouté Estrin.

