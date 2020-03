Namecheap bloque l’enregistrement des domaines avec «coronavirus» et «vaccin» dans le nom

Namecheap, un registraire de nom de domaine, bloque l’enregistrement des domaines avec «coronavirus» et «vaccin» dans le nom.

Le registraire de domaine Namecheap a déclaré mercredi qu’il n’accepterait plus de nouvelles applications de domaine contenant les mots «coronavirus», «covid» et «vaccin», ainsi que tout autre mot ou phrase faisant allusion à la pandémie de COVID-19 en cours. La société basée à Los Angeles affirme que la mesure vise à prévenir les abus et les fraudes de la part de sites qui tentent de colporter des produits contrefaits et des informations erronées et à tirer parti de la crise sanitaire mondiale en cours.

«Il y a toujours ceux qui essaient de profiter des situations de crise en commettant des actes de fraude. En réponse, nous travaillons activement avec les autorités pour prévenir et supprimer de manière proactive tout domaine ou site Web frauduleux ou abusif lié à COVID-19 », écrit la société dans sa déclaration, qu’elle a envoyée par e-mail aux clients plus tôt dans la journée. « Cela inclut l’interdiction de certains termes tels que » coronavirus « , » convoi « et » vaccin « de notre outil de recherche de domaine afin qu’ils ne puissent pas être achetés et utilisés à des fins abusives. »

Namecheap dit que les entreprises légitimes et les propriétaires de sites Web peuvent demander un nom de domaine contenant l’un des mots désormais interdits en passant par son équipe d’assistance, qui « sera disponible pour l’examiner et l’enregistrer manuellement pour vous sur votre demande ».

La fraude et les abus liés aux coronavirus sont devenus monnaie courante en ligne au cours des derniers mois, car la situation s’est aggravée dans le monde et d’innombrables économies se sont arrêtées pour tenter d’enrayer la propagation de la maladie. Cela a conduit à une vague de contre-mesures de la part des grandes et petites entreprises technologiques. Amazon, eBay et d’autres vendeurs en ligne ont commencé à supprimer les publicités faisant de fausses allégations de coronavirus, ainsi qu’à restreindre la vente d’articles de santé comme les masques faciaux et le désinfectant pour les mains. Les grandes entreprises de plateformes comme Facebook, Twitter et YouTube ont toutes commencé à travailler ensemble pour adopter des positions plus agressives sur la modération des informations potentiellement fausses et des contenus frauduleux liés à la crise.