Beats annonce des écouteurs Powerbeats moins chers avec 15 heures d’autonomie

Apple officialise ses nouveaux écouteurs Powerbeats 4. Ils seront disponibles dans quelques jours à 149 euros.

Les rumeurs avaient de nouveau raison. Beats, filiale d’Apple, a officiellement présenté une nouvelle version de ses écouteurs sans fil captifs qui seront disponibles à l’achat plus tard cette semaine.

Les nouveaux écouteurs Powerbeats se connectent les uns aux autres avec un seul câble rond qui passe derrière la tête, permettant aux utilisateurs de suspendre les écouteurs de leur cou lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ils comportent des commandes sur l’oreille afin que vous n’ayez pas besoin d’atteindre votre appareil couplé chaque fois que vous voulez sauter des chansons ou régler le volume, le contrôle mains libres via Siri et des performances d’appel améliorées grâce à plusieurs microphones qui ciblent votre voix et filtre le bruit de fond.

Les Powerbeats offrent jusqu’à 15 heures d’écoute sur une seule charge. Il n’y a pas de boîtier de charge comme vous obtenez avec le Powerbeats Pro, mais grâce à la technologie Fast Fuel, vous pouvez obtenir jusqu’à 1,5 heures de lecture après seulement cinq minutes de charge.

Beats a déclaré que les nouveaux écouteurs de la marque correspondent à la conception et à l’ingénierie avancée des Powerbeats Pro, « avec le même son puissant et une résistance à la transpiration et à l’eau renforcée ». À l’intérieur de la boîte, vous trouverez quatre tailles différentes d’embouts pour aider à maximiser le confort. Côté ergonomie, Apple a placé un nouveau bouton directement sur l’écouteur, pour lire/mettre en pause un morceau et appeler l’assistant vocal. Le volume est lui aussi situé directement sur l’un des écouteurs.

Les Powerbeats sont au prix de 149,95 euros et seront disponibles dans différents coloris : blanc, noir et rouge. Les écouteurs seront vente à partir du 18 mars.