Une veste signée Ford permet aux cyclistes de communiquer avec les conducteurs à l’aide d’emojis

Ford a créé un prototype de veste destinée aux cyclistes afin de communiquer avec les conducteurs via des emojis.

Faire du vélo sur les routes d’aujourd’hui peut être une activité dangereuse, les accidents étant malheureusement assez courants. Pour essayer d’améliorer la sécurité des cyclistes à travers le monde, Ford a mis au point une veste prototype qui affiche des emojis pour aider les cyclistes à «mieux communiquer» avec les conducteurs.

La veste, créée en partenariat avec Designworks, fait partie de la campagne «partager la route» de Ford, qui vise à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route, qu’ils soient à quatre ou à deux roues. Le dos de la veste a un panneau en mesh LED, qui est lié à une télécommande sans fil attachée au guidon.

La veste peut afficher trois emoji: visage heureux, visage en colère et visage neutre. Il montre également les flèches gauche et droite qui peuvent être utilisées pour indiquer la direction dans laquelle le vélo tourne. Il y a même un symbole de danger qui peut être affiché.

Bien que les flèches et les symboles de danger soient utiles pour les cyclistes, vous pourriez vous poser des questions sur les emojis. Le Dr Neil Cohn, un expert dans le domaine des emojis, a déclaré: «Les emojis sont devenus une partie fondamentale de la façon dont nous utilisons le langage. Qu’ils soient utilisés pour véhiculer des expressions faciales, de l’humour ou du sarcasme, ils sont devenus partie intégrante de notre capacité à nous exprimer rapidement. Cette veste créée en partenariat avec Ford Share the Road permet aux deux-roues d’exprimer leurs sentiments et crée un lien émotionnel important entre eux et les autres usagers de la route. »

Ford Europe a ajouté que la veste a été conçue «pour montrer comment les tensions pourraient être atténuées en permettant aux deux-roues de montrer plus facilement et plus clairement aux conducteurs quelles sont leurs intentions et comment ils se sentent.»

La veste n’est qu’une preuve de concept, vous n’en verrez donc peut-être jamais sur les routes. Mais avec l’augmentation des décès de cyclistes aux États-Unis et les 2 000 tués chaque année en Europe, tout ce qui pourrait aider à réduire ces décès serait le bienvenu.