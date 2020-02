Google et Facebook s’attaquent à l’outil Clearview

Google et YouTube veulent que Clearview AI cesse de récupérer les images et les vidéos de ses services.

Plus tôt cette semaine, YouTube a envoyé une ordonnance de cessation et d’abstention à Clearview AI, une startup tristement célèbre pour rassembler des photos des visages des gens. Google demande l’arrêt de la collecte des données et la suppression des images déjà collectées de la base de données.

Le géant social affirme que Clearview AI a violé les conditions d’utilisation de YouTube, qui interdisent à toute personne ou entreprise de collecter des données qui pourraient être utilisées pour identifier une personne. Après que Twitter a envoyé son ordonnance de cessation et d’abstention, Google a suivi ses traces, en particulier depuis que Clearview AI a publiquement admis avoir retiré les informations des utilisateurs des profils publics.

Lors d’une interview avec CBS News, le PDG de Clearview AI, Hoan Ton-That, a expliqué que même si son entreprise subit des poursuites judicières, le service qu’il dirige est couvert par le premier amendement. Hoan fait valoir qu’il a le droit de collecter ce qui est accessible au public, de la même manière que Google indexe toutes les informations publiques sur le Web. Il note que « si c’est public, vous savez, et que c’est là-bas, ça pourrait être dans le moteur de recherche Google, ça peut aussi être dans le nôtre. »

Google n’est pas d’accord avec l’évaluation de Hoan de son cas d’utilisation, notant que « les comparaisons avec la recherche Google sont inexactes. La plupart des sites Web veulent être inclus dans la recherche Google, et nous donnons aux webmasters le contrôle sur les informations de leur site qui sont incluses dans nos résultats de recherche, y compris la possibilité de se désinscrire entièrement. Clearview a collecté secrètement les données d’image des individus sans leur consentement, et en violation des règles leur interdisant explicitement de le faire. «

Officiellement, la base de données de Clearview AI comprend environ trois milliards d’images, mais l’aspect le plus inquiétant est que la société revendique avec confiance une précision de 99,6% pour ses algorithmes. Et tandis que la société se commercialise presque entièrement auprès des forces de l’ordre, une série de courriels divulgués montre Hoan encourageant les utilisateurs à « se déchaîner » en testant le logiciel sur la famille, les amis et les collègues.

Clearview AI a également été victime d’un recours collectif dans l’Illinois pour avoir enfreint la loi sur la confidentialité des informations biométriques (BIPA), qui protège contre l’utilisation de vos données biométriques sans consentement explicite. L’une des principales préoccupations est le risque de fausses correspondances, ainsi que la possibilité que les gens abusent du service pour traquer les autres.

Facebook a déclaré à CBS News qu’il examinait également les pratiques controversées de l’entreprise, mais jusqu’à présent, n’a pris aucune décision sur ce qu’il faut faire à ce sujet. Le géant social est aussi criticable en matière de reconnaissance faciale, après avoir été traduit en justice pour l’avoir fait en arrière-plan en utilisant des photos téléchargées par ses utilisateurs.