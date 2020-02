Apple permettra des achats universels pour les applications macOS, iOS, tvOS et iPadOS en mars

Apple unifie ses boutiques d’applications en étendant l’option d’achat universel aux applications Mac.

Peu de choses sont plus frustrantes dans l’écosystème logiciel que d’être obligées d’acheter le même produit sur plusieurs plateformes. Il s’agit d’un problème sur les marchés de jeux, les boutiques de musique numérique et, bien sûr, les stores d’applications mobiles. Heureusement, Apple travaille sur une fonctionnalité pour ses boutiques d’applications Mac et iOS qui pourrait faire disparaître ce problème.

En bref, la fonctionnalité permettra des « achats universels » pour les propriétaires d’appareils macOS, iOS, tvOS et iPadOS. Si vous saisissez une application sur, disons, votre iPhone X, vous la recevrez également automatiquement sur votre MacBook Pro. Les développeurs ont la possibilité de refuser d’utiliser cette fonctionnalité manuellement, et certains le feront sans aucun doute pour des raisons de profit, mais c’est toujours un grand pas dans la bonne direction.

Cette nouvelle a été repérée pour la première fois par l’utilisateur et développeur d’applications Twitter Steve Troughton-Smith, mais il pensait initialement que les achats universels ne seraient disponibles que pour les appareils Mac et iOS. Apple a ensuite publié son propre article de blog révélant que la fonctionnalité serait également disponible sur tvOS et iPadOS (tant qu’une application donnée est multiplateforme, bien sûr).

Les achats universels seront activés par défaut pour les nouvelles applications Mac Catalyst, et Apple apporte des modifications à ses différents App Stores pour s’aligner sur la fonctionnalité et rendre les applications « plus détectables ».

Vous pouvez voir une liste complète de ces changements ici, mais pour n’en nommer que quelques-uns, le Mac App Store verra ses catégories Photographie et Vidéo combinées sous un même parapluie (Photo et Vidéo), et il n’y aura plus de sous-catégorie « Enfants » dans Jeux.

Si vous êtes développeur, vous pouvez activer les achats universels sur les applications nouvelles et existantes. Si vous ne savez pas comment procéder, Apple a publié un guide pour vous aider. Pour les consommateurs, c’est une excellente nouvelle et cela devrait aider à atténuer une partie de la frustration liée au jonglage de différentes versions de la même application.