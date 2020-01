Twitter veut que Clearview AI supprime les photos récupérées sur son service

Pour son développement, l’outil Clearview a pioché parmi les photos postées publiquement sur les réseaux sociaux. Twitter réclame la suppression de ces photos.

Twitter a récemment exigé que Clearview AI supprime les données collectées des profils publics de ses utilisateurs, après que l’information révélant que ce dernier avait « scrapé » des photos du service pendant des années et vendu des logiciels de reconnaissance faciale aux forces de l’ordre.

Bien que le logiciel Clearview AI s’est montré discret pendant longtemps, une enquête du New York Times a révélé que Clearview a réussi à recueillir plus de 3 milliards de photos à partir de grandes plateformes en ligne comme Facebook, Twitter et même Venmo, qui ont été utilisés par le FBI, le Département de la sécurité intérieure américaine et 600 autres agences du monde entier pour identifier rapidement les suspects.

Le New York Times dit dans son rapport que Clearview AI « mettra fin à la vie privée telle que nous la connaissons », et ils ne peuvent pas se tromper.

Le fonctionnement du service est que vous téléchargez une photo d’une personne que vous recherchez et l’application utilisera scannera sa vaste base de données de photos pour trouver une correspondance à l’aide de l’IA. Étant donné que ceux-ci ont été extraits de nombreux profils en ligne, la recherche a une chance de donner un nom complet, une adresse e-mail et d’autres détails.

Il convient de noter qu’au moins pour l’instant, le service n’est pas disponible pour le grand public, mais il y a beaucoup de spéculations parmi les investisseurs qu’il pourrait bien l’être dans un proche avenir.

Des services comme Facebook offrent une option qui empêche votre profil d’apparaître dans les résultats des moteurs de recherche, ce qui signifie qu’il ne sera pas récupéré par Clearview AI. Pourtant, si quelqu’un a pris une photo qui vous inclut et l’a téléchargée quelque part en ligne, cela a également une chance d’être « scrapé ». Une récente dispute judiciaire entre hiQ Labs et Linkedin a établi un précédent selon lequel le raclage de données publiques en ligne ne viole aucune loi.

Fait intéressant, Clearview AI a mis à jour sa politique de confidentialité pour permettre à quiconque de demander la suppression de tout contenu qu’il contient de vos profils en ligne. Le hic, c’est que pour ce faire, vous devez fournir un « nom, un portrait et une photo d’une pièce d’identité délivrée par le gouvernement pour faciliter le traitement de votre demande ». De plus, il n’y a aucune garantie qu’ils honoreront votre demande, ce qui est plus inquiétant.

Entre les entreprises technologiques chinoises qui ne prennent apparemment pas en compte les normes de reconnaissance faciale des Nations Unies et des entreprises comme Clearview AI, les forces de l’ordre voient un grand potentiel dans ces outils pour lutter contre la criminalité, mais les régulateurs craignent d’ouvrir une nouvelle voie d’abus. Le sénateur Ed Markey a récemment envoyé une lettre au PDG de Clearview AI, Hoan Ton-That, dans laquelle il notait que « toute technologie capable de collecter et d’analyser les informations biométriques des individus a un potentiel alarmant de porter atteinte aux libertés publiques et à la vie privée du public ».

Le sénateur est préoccupé par le fait que le service « est capable de démanteler fondamentalement l’attente des Américains qu’ils puissent se déplacer, se réunir ou simplement apparaître en public sans être identifiés ». Il a demandé à la société de répertorier ses clients et d’expliquer si ses employés ont accès aux images téléchargées dans la base de données, ainsi que la manière dont elle se conforme à la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (COPPA).